Aitor Morrás es el nuevo presidente de la comisión de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Parlament.

Toni Sánchez tirado no pudo asistir a la asamblea del viernes y en Twitter pide que se convoque “la verdadera asamblea on line” para quienes, como él, no pudieron asistir.

El concejal Raúl Díaz Guerrero participó en el Survival Zombie de este fin de semana.