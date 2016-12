Más confusión con los pisos turísticos

El asunto de los pisos turísticos está generando mucha confusión en la opinión pública y las instituciones son incapaces de llegar a la conclusión de que esta actividad sea legal o ilegal. Por una parte, los ayuntamientos de Ibiza han dejado clara su oposición a esta actividad, pero desde el Consell d’Eivissa se aprobó una resolución por la cual se solicitaba al Gobierno central que modificase la Ley de Arrendamientos Urbanos para acabar con esta actividad. Por lo tanto, el Consell asume que la ley, tal y como está redactada en la actualidad, ampara la legalidad de los pisos turísticos.

Santa Eulària. El Ayuntamiento de Santa Eulària aprobó hace unos días una resolución por la cual considera ilegales los pisos turísticos en este municipio. Ya hace tiempo que el gobierno municipal que dirige Vicent Marí cuestiona esta actividad, y lo que ha hecho es dejar constancia política de su ideario político al respecto. Sin embargo, ¿puede declararse ilegal algo que los expertos señalan que se puede hacer al amparo de la actual Ley de Arrendamientos Urbanos? Curiosamente, la Comisión Balear de Medio Ambiente acaba de aprobar una resolución por la cual respalda la propuesta del Ayuntamiento de Santa Eulària cuando el Govern, a través de la Conselleria de Turisme, deja en manos de las comunidades de vecinos la autorización o no de los pisos turísticos. Sin duda, más confusión sobre un tema ya de por sí muy complejo.

Más luz. Estaría bien generar un clima de certidumbre ante un debate que se está complicando demasiado y que las instituciones, precisamente, no están ayudando a clarificar y a despejar las dudas. Antes de resolver este fenómeno convendría que los responsables políticos se pusiesen de acuerdo, y que los juristas digan si los pisos turísticos son legales o no. Porque lo que se está consiguiendo es confundir a los ciudadanos y no ofrecer una imagen unificada y solvente para solucionar un fenómeno que, sin duda, que se ha convertido en uno de los principales problemas de Ibiza.