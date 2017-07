Los jueces no descartan convocar una huelga si Justicia no cumple con lo acordado para mejorar la Administración

Las cuatro asociaciones de jueces han asegurado este miércoles que no descartan convocar una huelga si el Ministerio de Justicia no cumple los plazos marcados y los compromisos adquiridos para mejorar la Administración.

Así lo han dicho los portavoces de Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Foro Judicial Independiente (FJI), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Francisco de Vitoria (AJFV) en la rueda de prensa que han convocado después de reunirse con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, donde han trasladado sus propuestas para reformar y modernizar la Administración.

Según han explicado, en este encuentro se han fijado unos plazos de cumplimiento de las medidas acordadas --como presentar iniciativas legislativas en el Congreso de los Diputados o la creación de más plazas para jueces--, y la creación de una comisión de seguimiento para vigilar que los tiempos se vayan ejecutando. Las asociaciones judiciales, que han concretado que no existe un compromiso formal escrito porque consideran que «no es necesario», han asegurado que si este acuerdo no se cumple no descartan ir a la huelga.

«No sólo buscamos nuestros derechos, sino mejorar la Administración de Justicia», ha dicho la portavoz de Foro Independiente Judicial (FJI), Concepción Rodríguez, que también ha señalado que «durante muchos años», jueces y magistrados se han dedicado «en cuerpo y alma» a su trabajado.

Ignacio González Vega, de JJpD, ha subrayado que no se desecha «cualquier medida de conflicto», entre la que se encuentra la huelga. En este mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria, Raimundo de Prado, que ha resaltado que están en toda la «legitimidad» para acordar esta medida si el Ministerio de Justicia no sigue los plazos marcados, porque eso significaría que está incumpliendo un «contrato».

RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS JUECES

De Prado ha anunciado que además las asociaciones presentarán una demanda conjunta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que «respete» los derechos en materia de prevención laboral de los jueces y magistrados. «No ha querido hacer su trabajo y curiosa y paradógicamente los jueces tenemos que acudir a la justicia», ha añadido.

El presidente de APM ha sido el encargado de detallar las medidas propuestas al Ministerio que dirige Rafael Catalá que se basan en tres ejes: reforzar la independencia judicial con el fin de eliminar el «sentir general» de que la justicia está politizada; la modernización de la Administración para dotarla de «calidad y eficacia"; y la mejora en las condiciones profesionales para poder desempeñar una «funciones mínimas exigibles».

El Ministerio de Justicia ha informado en un comunicado que en esta reunión se han evaluado las medidas adoptadas en materia de Justicia digital y la implantación de las nuevas tecnologías en los tribunales. Asimismo, se ha comprometido con las cuatro asociaciones, entre otras cosas, a crear nuevos órganos judiciales, entre los que se prestará especial atención a los juzgados de primera instancia en materia de lo mercantil, de lo social y de lo penal.

Además, el ministro ha anunciado que la próxima semana el PP presentará en el Congreso de los Diputados una iniciativa por la que se modificará las vacaciones de jueces y fiscales y por la que podrán disponer de los mismos días de los que disfrutaban antes de 2012.