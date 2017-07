Trump 'tumba' y 'golpea' a la CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tuiteado un video en el que simula una agresión a la cadena de noticias CNN, lo que ha provocado la respuesta de la red y de la propia cadena.

El vídeo corresponde a una intervención de Trump en un programa de wrestling de WWE, pero ha sido editado de manera que Trump tumba a otro personaje, cuya cabeza ha sido sustituida por el logotipo de la CNN.

Entonces Trump se abalanza sobre el personaje de la CNN y ya en el suelo le golpea reiteradamente con el puño cerrado. Termina con una imagen sobreimpresa en la que se cambia el logotipo de CNN por las siglas FNN, Fraud News Network.

La respuesta no se ha hecho esperar. El vídeo se hizo viral en las redes, y la propia CNN respondió vía Twitter al presidente, poniendo el foco de manera irónica en el comunicado que desde la Casa Blanca se hizo con anterioridad, afirmando que «Trump nunca ha promovido la violencia, en todo caso al contrario».

Trabajadores de la CNN y compañeros de profesión también han mostrado públicamente su repulsa ante la publicación de Trump. Además la cadena ha realizado una publicación en la que explica «por qué Twitter puede suspender vuestra cuenta por acoso pero no suspenderá la de Donald Trump».

Why Twitter, which can suspend your account for ‘harassment,’ won’t suspend @realDonaldTrump https://t.co/HcPLgzf8CY pic.twitter.com/HLPyPNSm4C