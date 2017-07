«He hecho esta película por razones legales y humanitarias»

A sus 80 años, Vanessa Redgrave (Greenwich, Reino Unido, 1937) ha participado en más de 130 películas y ganó un Oscar a mejor actriz de reparto por su papel en Julia (Fred Zinnemann, 1977). Sin embargo, hasta hoy, esta reconocida actriz no había dirigido ningún largomentraje.

Su debut ha sido con el documental Sea Sorrow, que estrenó en el Festival de Cannes y a la que ponen voz Emma Thompson y Ralph Fiennes. La cinta, que trata sobre la crisis de los refugiados –algo que ella misma vivió en sus carnes a los dos años, cuando fue evacuada de Londres junto a su familia–, se proyectará hoy, a las 21.30 horas, en Ses Voltes.

Respecto al ‘Brexit’, que se aprobó después de empezar el rodaje de este documental, Redgrave reconoce que «nadie sabe nada de lo que va a pasar a partir de ahora, ni siquiera la primera ministra británica, quien no dice nada». «El ‘Brexit’ no es algo inamovible y forma parte del lenguaje del periodismo y de los medios de comunicación. Yo no sería buena periodista, pero sí soy buena investigadora», advierte.