Alemania se lleva la Copa Confederaciones al derrotar a Chile por la mínima

Alemania se llevó por primera vez en su historia el título de la Copa Confederaciones con un solitario gol ante Chile (0-1), en un partido con oportunidades para ambos, en el que destacaron las buenas actuaciones de los porteros y el poco acierto goleador por parte de 'la otra Roja'.

El equipo de Juan Antonio Pizzi empezó bien, con ocasiones de Alexis Sánchez y una elevada presión que asfixiaba a los germanos cerca de su área. El meta Ter Stegen tuvo que intervenir meritoriamente en el minuto 4 y el equipo chileno lo intentaba con disparos lejanos cuando lograba robar en campo teutón.

Alemania se mostró imprecisa en los primeros compases en la salida de balón desde atrás, algo que los chilenos aprovecharon para generar peligro aunque sin acierto rematador. Cuando Chile acumuló la enésima ocasión, esta vez doble por medio de Vidal y Alexis, llegó el gol de Alemania.

En el minuto 20 Marcelo Díaz se lió con el balón en la frontal, y al darse la vuelta Werner le robó el esférico, quedándose solo ante Bravo y habilitando a Stindl para que marcara a placer. Máximo castigo para la Roja, que no pudo o no supo aprovechar su mejor inicio del encuentro ante una Alemania que no perdonó la primera que tuvo.

A Chile le seguía fallando el último paso, y con la defensa adelantada, los alemanes hacían daño en sus incursiones en campo contrario. Chile seguía a lo suyo, y Alemania tuvo aún alguna oportunidad más, por medio de Goretzka y Draxler, aunque no estuvieron finos.

Los de Löw hacían daño a los sudamericanos con pérdidas comprometedoras y Claudio Bravo tuvo que emplearse a fondo para no conceder el segundo poco antes del descanso, permitiendo a su equipo seguir vivo en la final.

La segunda mitad empezó de forma parecida a la primera, aunque los alemanes, mejor armados atrás, no concedían tantas jugadas de peligro con facilidad.

Hubo tensión pasados los quince minutos por un codazo de Jara a Werner en la que los alemanes pidieron la cartulina roja, y que el colegiado saldó con una amarilla. Alexis, Vargas y Vidal dispusieron aún de sendas ocasiones, que no aprovecharon, y el portero del Barcelona también apareció con intervenciones destacadas.

En la parte final del encuentro Chile siguió buscando el tanto del empate, con más fe que acierto. En el minuto 93 Alexis dispuso de un tiro libre peligroso sobre la meta de Ter Stegen, pero este despejó evitando sorpresas de último minuto. No hubo tiempo para más, el árbitro pitó y Alemania se proclamó campeona de la Copa Confederaciones.