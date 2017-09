El escritor Alberto Manguel recibe el próximo viernes el Premio Formentor de las Letras 2017

El escritor argentino-canadiense Alberto Manguel, galardonado este 2017 con el Premio Formentor de las Letras en reconocimiento al conjunto de su obra, recibirá el próximo viernes, 22 de septiembre, este reconocimiento en una ceremonia que tendrá lugar a las 20.00 horas en el Hotel Barceló de Formentor, en Palma de Mallorca. La familia Barceló, propietarios del hotel, y la familia Boadas son los mecenas del Premio Formentor de las Letras, dotado con 50.000 euros.

La ceremonia de entrega será la antesala de las 'Conversaciones de Formentor', que este año cumplen diez años y que tendrán lugar del 22 al 24 de septiembre en el Hotel Formentor Royal Hideaway, bajo el lema 'Bohemios, magos y vagabundos'.

Organizadas por la Fundación Santillana y patrocinadas por el Hotel Formentor, a las Conversaciones Literarias está previsto que acudan cerca de 80 personas, entre escritores, editores, agentes literarios, filósofos, académicos, periodistas y agentes esenciales de la escena literaria, según sus impulsores.

Desde 2008, más de 200 escritores, editores y críticos han pasado por los jardines del Hotel Formentor para participar en una conversación que recorre los extensos horizontes de la biblioteca universal.

El Premio Formentor de las Letras se convoca para reconocer la obra narrativa de aquellos escritores cuya trayectoria prolonga la alta tradición literaria europea. El galardón prolonga el impulso de la primera fase del premio Formentor creado por Carlos Barral y un reputado grupo de editores europeos.

En Formentor fueron premiados, entre otros, Jorge Luis Borges, Samuel Becket, Saul Bellow, Jorge Semprún. En la nueva fase del premio, recuperado en 2011, ha reconocido a Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, Javier Marías, Enrique Vila-Matas, Ricardo Piglia y el escritor y editor italiano Roberto Calasso.

A finales del pasado mes de mayo se dio a conocer el premiado de este 2017, Alberto Manguel, reconocido por una obra que «constituye una de las más lúcidas indagaciones en la historia orgánica de la biblioteca universal», según el jurado, que otorgó el reconocimiento por unanimidad.

El acta del jurado --formado por Inger Enkvist, Lila Azam Zanganeh, Daniel Fernández, Francisco Jarauta y Basilio Baltasar, presidente del jurado del Premio Formentor de las Letras-- argumenta que «sus elocuentes ensayos nos han permitido seguir la pista del largo peregrinaje de los libros y el orden prodigioso que los acoge en las instituciones vertebrales de la cultura».

«La minuciosa recreación del arte de leer, la pericia con que los lectores aprenden a comprender la inmensidad del mundo, pertenecen al enciclopédico saber con que Alberto Manguel ha retratado la vida de los libros», prosigue. El jurado ha valorado especialmente una obra que a lo largo de varias décadas ha estudiado la influencia del libro en sus diferentes aspectos, con una atención especial a la importancia de la lectura para las jóvenes generaciones. TRAYECTORIA

Alberto Manguel (1948) es escritor, traductor y editor argentino - canadiense nacido en Buenos Aires y residente durante muchos años en Estados Unidos. Habla cinco lenguas y cuenta con una prolífica y extensa trayectoria profesional. Ha sido distinguido con prestigiosos premios y títulos honoríficos. Actualmente es el director de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Buenos Aires. Ha publicado tanto en español como en inglés.

En su biografía destaca la especial relación personal e intelectual con Jorge Luis Borges que conoció durante un trabajo de verano en la librería Pigmalion en Buenos Aires. Borges estaba casi ciego y, como era cliente habitual de la librería, solicitó a Manguel que le leyera libros en su casa, lo cual éste hizo varias veces a la semana entre 1964 y 1968.

Manguel entró a trabajar en la recién fundada editorial Galerna de Guillermo Schavelzon. Treinta y cinco años después, Schavelzon, instalado en Barcelona, se convertiría en el agente literario de Manguel. En 1969, Manguel viajó a Europa y trabajó como lector para varias editoriales como Denoël, Gallimard y Les Lettres Nouvelles en París, y para Calder & Boyars en Londres.

Recibió su primera distinción literaria estando en París, en 1971: el premio del diario argentino 'La Nación' por una colección de cuentos, galardón que compartió con Bernardo Schiavetta. En 1972 regresó a Buenos Aires y trabajó durante un año en el citado diario.

En 1974 aceptó el empleo que le ofrecieron en la editorial Franco Maria Ricci en Milán. Allí conoció a Gianni Guadalupi, con quien escribió 'Guía de lugares imaginarios', un viaje por lugares de ficción de la literatura mundial como Shangri- La, Xanadú, Atlántida, Oz de Lyman Frank Baum, El País de las Maravillas de Lewis Carroll, Utopía de Tomás Moro, Narnia de C. S. Lewis y otros.

En 1976, Manguel se fue a Tahití a trabajar para la editorial Les Éditions du Pacifique. Al año siguiente pasa a trabajar para ésta en París. En 1978 se instala la localidad inglesa de Milford (Surrey), donde funda la Ram Publishing Company, de corta vida. En 1979 regresa a Tahití a Les Éditions du Pacifique, donde trabaja esta vez hasta 1982.

Ese año se mudó a Toronto, Canadá, donde vivió, con una breve interrupción europea, hasta el 2000. Durante esa época colaboró regularmente con el diario Globe & Mail, de Toronto, The Times Literary Supplement de Londres, los estadounidenses New York Times y The Washington Post, los australianos The Sydney Morning Herald y Australian Review of Books, y el Svenska Dagbladet de Estocolmo, además de escribir reseñas de libros y de obras de teatro para la Canadian Broadcasting Corporation.

Su primera novela, 'News from a Foreign Country Came', ganó en 1992 el Premio McKitterick que desde 1990 otorga anualmente la Sociedad de Autores del Reino Unido. Manguel se mudó a Poitou-Charentes (Francia) el año 2000; donde, junto con su compañero Craig Stevenson, compró y renovó una granja medieval, instaló también su biblioteca, que en 2013 llegaba casi a 40.000 ejemplares.

Manguel ha sido profesor visitante en diversas universidades y ha dado numerosas conferencias en instituciones culturales y centros docentes superiores. En 2011, se publicó en castellano su libro 'Conversaciones con un amigo', en el que, a través de una serie de charlas con el editor francés Claude Rouquet, Manguel rememora muchos sucesos de su vida y la génesis de sus libros más destacados y, además, expone sus opiniones sobre temas de lo más diversos.

En diciembre de 2015 fue designado director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina. Asumió su cargo en junio de 2016, después de terminar sus compromisos académicos con Princeton. El 10 de noviembre de 2016 fue elegido académico de número de la Academia Argentina de Letras, donde era miembro correspondiente desde julio de 2013.