Polémica por la vestimenta de las azafatas en el Conde Godó de tenis pese al frío

Una azafata de esta pasada edición del torneo Conde Godó de tenis de Barcelona ha denunciado las condiciones en las que tuvieron que realizar su trabajo, en falda y manga corta, a pesar de que la temperatura en esos días en la capital catalana no invitaba demasiado a remangarse.

La joven, Raquel Muñoz, ha sido entrevistada por varios medios catalanes, en los que ha explicado que las tuvieron tres horas en falda corta y sin permitirles ponerse una chaqueta. La razón: no se vería bien el nombre de la empresa patrocinadora si se abrigaban.

Según Muñoz, este hecho provocó que varias compañeras cayeran enfermas, una situación que se produce al mismo tiempo que diversos eventos deportivos, también en Mallorca, han descartado la utilización de este tipo de azafatas, por 'cosificar' el cuerpo femenino utilizándolo como reclamo.

Ante la controversia, la empresa de refrescos que patrocinaba el evento emitió un comunicado, afirmando que compraron medias y chaquetas para que las colaboradoras de pista -así designan a las azafatas- no pasaran frío.

Añadieron que «nuestra prioridad es el bienestar de las personas que trabajan para nuestra marca», y que «todas las personas contratadas sabían perfectamente que su trabajo se desempeñaría al aire libre».

Por su parte, la denunciante afirmó en declaraciones a la radio pública catalana que le gustaría que la empresa patrocinadora «cambiara su actitud y pidiera perdón». Asimismo, indicó que ninguna otra azafata ha alzado la voz hasta el momento «por miedo a perder el trabajo».

Por si fuera poco, la chica comentó en declaraciones a la televisión local de la Ciudad Condal, Betevé, que la agencia que la había contratado para este evento ya le había confirmado que no volvería a contar con ella para próximos trabajos.

Así, en una entrevista, admitió no estar muy preocupada: «¿Tú hubieras tenido a tu hija allí en esas condiciones? Yo creo que no. A mi tampoco no me tendrás porque también tengo unos padres», declaró, tal y como consta en esta publicación: