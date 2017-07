Un expresidiario abusa de una chica en una discoteca y escapa dos veces de la policía

Un expresidiario fue detenido en la madrugada de este viernes, tras huir dos veces de la policía, acusado de abusar sexualmente de una joven de 18 años en una discoteca del Paseo Marítimo. El sospechoso y un amigo también humillaron a la víctima, escupiéndole en la cara y burlándose cruelmente de ella.

Sobre las 5.00 horas, una joven que estaba muy nerviosa, paró a una patrulla de la Policía Local de Palma que circulaba por la Avenida Gabriel Roca y les contó que acababa de ser agredida sexualmente en una discoteca de la zona.

La víctima contó que dos individuos se acercaron y le dieron conversación, aunque ella los rechazó porque le parecieron sospechosos. Acto seguido, uno de los dos rechazados la cogió y la manoseó en sus partes íntimas, mientras el otro la escupía en la cara. Cuando se pudo zafar de ellos, el expresidiario cambió súbitamente y le pidió perdón, lo que desconcertó a la chica. Sin embargo, sólo se estaban burlando de ella y a continuación volvieron a increparla. Fue entonces cuando la mujer consiguió llegar a la calle y pidió ayuda.

La víctima y una amiga se subieron al coche patrulla y dieron una batida con los agentes, en busca de los dos individuos, que fueron localizados frente a un conocido bar del Marítimo. J. R. M. G., de 34 años, y B. G. C., el exrecluso de 30, fueron identificados y cuando el segundo era arrestado echó a correr, fue alcanzado, pero se revolvió con violencia y consiguió escapar por segunda vez. Sin embargo volvió a ser interceptado y en esa ocasión ya no pudo escapar. El exreo fue arrestado por los delitos de abusos sexuales y desobediencia grave a agentes de la Autoridad. Su compañero, que supuestamente le escupió en la cara a la chica tras los tocamientos, no fue arrestado. El policía que redujo al exconvicto sufrió lesiones leves durante el forcejeo.