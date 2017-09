Ryanair cancela más de 2.000 vuelos hasta finales de octubre para mejorar su puntualidad

Ryanair ha anunciado este viernes que cancelará una media de 40-50 vuelos diarios durante las próximas seis semanas para mejorar la puntualidad, lo que supondría más de 2.000 vuelos anulados hasta que finalice el mes de octubre.

En un comunicado, la compañía aérea de bajo costo irlandesa ha explicado que adopta esta medida después de que su puntualidad haya caído por debajo del 80% en las dos primeras semanas de septiembre debido a huelgas, condiciones meteorológicas y el aumento de vacaciones de pilotos y personal de cabina.

Un descenso del 90% al 80% experimentado en las últimas dos semanas que supone «inaceptable» para la aerolínea, que considera que puede paliar esta situación disminuyendo en un 2% el número de vuelos programados en las próximas seis semanas.

«Al cancelar menos del 2% de nuestro programa de vuelo durante las próximas seis semanas --hasta el inicio de su horario de invierno, que comienza en noviembre--, podemos mejorar la resiliencia operacional de nuestros programas y restaurar la puntualidad a nuestro objetivo anualizado del 90%», ha subrayado el director de Comunicación de Ryanair, Robin Kiely.

La aerolínea de bajo coste ha pedido disculpas a los clientes que se puedan ver afectados por las cancelaciones y ha subrayado que se pondrá en contacto con ellos para ofrecerles vuelos alternativos o el reembolso de sus billetes.

Your flight is operating as scheduled unless you have received a cancellation mail. Please check the email address used to make your booking