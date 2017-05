Alycia Alba: «Lo más difícil para un escritor novel es encontrar apoyo para su obra»

Alycia Alba (Mallorca, 1989) es una periodista y actriz que acaba de publicar su primera novela, titulada Manantis, El corazón de Leo (La fábrica de sueños). Con ella ganó la tercera edición del concurso nacional de relatos Falla Santiago Rusiñol, y tras una presentación en Valencia, la ha dado a conocer también en el Claustre de Sant Bonaventura, en Llucmajor.

Se trata de una historia de ciencia ficción, que se podría catalogar en el subgénero Greenpunk, contada de forma fresca, y en la que ha colaborado con sus ilustraciones el artista Joan Guasp. En ella la naturaleza cobra un protagonismo especial, al convertirse en un personaje más con una intervención destacada en los hechos narrados, e invita al lector a «atreverse a dejar atrás los miedos, a luchar por sí mismo y a salir de la zona de confort». Una auténtica toma de conciencia que anima a la acción y rechaza el conformismo y la pasividad.

Su relato, en general luminoso, también transpira ciertas sombras que remiten a su autor preferido, Edgar Allan Poe, y aunque está dirigido a un público juvenil amante de la fantasía, que fácilmente podrá «identificarse con los personajes y lo que les sucede, un lector adulto disfrutará igualmente, además de descubrir temas de trasfondo menos evidentes, como la política o el racismo, que pueden pasar más desapercibidos para otro tipo de lector».

Si bien la autora reconoce por experiencia que la situación en el sector editorial no es muy boyante, para la joven escritora es aún peor la de la escena mallorquina, donde «es difícil que alguien confíe en talentos nuevos», aunque a su entender este hecho es transversal, y ocurre «no sólo a escritores o actores, sino que es común a los profesionales de todas las artes». «Las editoriales no están pasando por un buen momento y un escritor novel lo tiene aún más complicado para que un editor decida confiar en él. Aunque Internet nos da oportunidad».