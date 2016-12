La policía investiga un nuevo falso secuestro virtual en Palma

La policía investiga un «falso secuestro virtual sucedido en Palma, en el que un hombre y una mujer, llamando desde un número desconocido, intentaron engañar a un matrimonio mayor a quien manifestaron que «tenemos a tú niña y la tenemos secuestrada».

En una nota pública, se informa que estos desconocidos exigieron el pago de 5.000 euros para no hacer daño a la supuesta víctima. Tras exigir el dinero, una voz de mujer llorando y gritando fingió ser la niña secuestrada.

El Grupo de Atracos ha analizado alrededor de unas quince denuncias similares a esta, realizadas en Palma durante el presente año.

Qué hacer y qué no

Ante estas situaciones, la policía advierte que jamás se deben dar datos personales. Asimismo, recomiendan que lo primero es colgar la llamada «porque eso nos da tiempo para pensar. El secreto de estos secuestros es tener a la persona enganchada el teléfono, no la dejan colgar para que en primer lugar no pueda pensar y para que no pueda ser localizada».

De esta forma, la víctima se encuentra bloqueada mentalmente y «enganchada» a los presuntos secuestradores, que utilizan la manipulación para que la persona siga en todo momento sus indicaciones.



Por ello, con tranquilidad, es recomendable ponerse en contacto con el familiar en cuestión, y si no se localiza llamar al 091 y posteriormente presentar la denuncia correspondiente.