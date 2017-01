Un mensaje claro sobre los pisos turísticos

El presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Torres, mantuvo ayer un encuentro con empresarios de Ibiza para debatir el tema de los pisos turísticos. El encuentro sirvió para que Vicent Torres declarase contundentemente que estaba en contra de los pisos turísticos en viviendas plurifamiliares. Esta postura -firme y contundente- se produjo tras la reunión de los alcaldes de Ibiza, que también dejaron clara su posición: no a los pisos turísticos. Ahora solo falta que el Govern, a través de la Conselleria de Turisme, plantee una ley útil para regular este fenómeno que viven las Islas desde hace unos años.

Mensaje claro. El problema de Vicent Torres es que no se ha manifestado claramente sobre los pisos turísticos. Sus declaraciones han sido, hasta la fecha tibias, recurría a la Ley de Arrendamientos Urbanos, al error que supone juntar a residentes y turistas, pero su postura era ambigua. Desde este periódico se ha cuestionado la ambigüedad de Torres y los empresarios buscaban un pronunciamiento claro del principal responsable político de la isla. No es una opinión cualquiera. Torres debe plantear ante el Govern la postura unánime de la sociedad ibicenca. De los empresarios, pero también de los alcaldes. Porque, le guste o no a la izquierda, el borrador que presentó el conseller Biel Barceló no cumplió las expectativas. Era confusa y, además, permitía la posibilidad de que las comunidades de propietarios pudiesen autorizar los pisos turísticos. Un disparate que ha sido cuestionado desde todos los sectores, incluido los administradores de fincas.

Problema complicado. El Consell d’Eivissa ha planteado desde el primer día que los pisos turísticos serán alegales mientras no se modifique la Ley de Arrendamientos Urbanos. Y parece que esta es la postura que mantienen administradores y muchos juristas. Sin embargo, el posicionamiento político contra estos pisos, que además están generando muchos problemas para encontrar viviendas a precios dignos, debe ser rotundo. Y así lo fue ayer Vicent Torres al decir que él no apoya los pisos turísticos. Ese es el camino.