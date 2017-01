José C. Añibarro: «Los organizadores deberían hacer una mejor distribución de las carreras populares»

José Carlos Añibarro Juan (Ibiza, 28-02-1986) se ha convertido en un habitual en las carreras populares de la isla en las que ha cosechado buenos resultados. Este atleta del Club Atletisme Pitiús habla para PERIÓDICO de IBIZA Y FORMENTERA acerca de su estado de forma y de la actualidad del atletismo en Ibiza. Añibarro dejó claro que hace falta la puesta en marcha de un calendario de las pruebas deportivas y fomentar una mayor participación en las carreras.

—En el año 2016, usted logró seis primeros puestos, dos segundos y dos terceros en las diversas pruebas populares celebradas en la isla. ¿Está satisfecho con estos resultados?

—Sí, estoy muy satisfecho con los triunfos conseguidos porque en todas ellas me preparé mucho. Hay otras en las que no pude hacerme con la victoria debido al gran nivel de Adrián Guirado, Óscar Santos y el propio Anass Bouras. Pero la verdad es que batir a estos corredores es muy difícil, son prácticamente imbatibles.

—¿Con cuál de todos estos resultados se quedaría?

—Me quedo con el primer puesto en la Cursa de la Constitució de Formentera. En esta prueba pensaba que no iba a llegar bien a meta porque hacía mucho viento, pero la verdad es que al final me fue muy bien. También le doy importancia al triunfo conseguido en la Cursa de sa Salsa, en la que tuve que correr con lluvia, y en la Pujada a la Catedral, donde por fin logré el podio que tanto se me resistía a pesar de entrenar exclusivamente para esta prueba.

—¿Cree que ha alcanzado su mejor nivel o el verdadero Añibarro está aún por ver?

—Este año he dado un paso hacia adelante pero aún tengo que corregir alguna cosas. Es posible que tenga que mejorar el ritmo para aguantar más. Pero la verdad es que solo me encargo de correr y ya está, mi entrenador, Toni Roig, seguramente sabrá mejor que yo lo que realmente me falta. Mi trabajo es entrenar fuerte y seguir con fuerza en las piernas en todas las carreras.

—¿Qué tipo de entrenamiento realiza para alcanzar tantas cimas en las pruebas de la isla?

—Depende de la época del año. Al principio de la temporada trabajo mucho la fuerza con pesas, los cambios de ritmo y los rodajes largos. Ahora estoy realizando rodajes y ritmos más rápidos con entrenamientos de más de dos horas de duración.

—Los jóvenes atletas Óscar Santos, del Playas de Castellón, y Anass Bouras, del CA Pitiús, han dado pasos agigantados en las pruebas populares durante el año 2016. Viendo el nivel de estos dos pitiusos, lo cierto es que usted tendrá delante dos pesos pesados para conquistar las primeras posiciones. ¿Es así?

—Son dos atletas a seguir por su gran nivel, aunque también incluiría a Adrián Guirado. Entreno con Bouras y he podido comprobar que tiene más velocidad que yo. Por ahora, estos tres rivales son imbatibles y no estoy al nivel de ellos. Lo que sí me gustaría es competir contra estos atletas en una carrera de 10 kilómetros para ver como estoy con respecto a ellos. Eso sí, no descarto llegar a alcanzarles pronto aunque se que será difícil.

—Como asiduo en las carreras populares de Ibiza y Formentera, ¿cree que faltan aspectos por mejorar en estos eventos deportivos?

—Siempre hay cosas por mejorar, pero depende de cada carrera. El año pasado hubo fallos de recorrido que ya se han corregido y, por tanto, de momento no hemos tenido ningún problema. Lo que deberían hacer los organizadores es llamar la atención de la gente para que haya más participación en las pruebas y, además, ponerse de acuerdo para hacer un calendario más o menos decente para que las carreras no se acumulen en un determinado tiempo.

—¿Cree que las carreras se llegan a concentrar mucho y hay meses en los que faltan pruebas?

—Sí. En diciembre se concentran muchas pruebas, pero en los meses de febrero y marzo no hay carreras. Por eso, los organizadores deberían hacer un calendario para que haya una mejor distribución de las carreras populares y evitar que haya meses sin actividad. Estos parones en la competición te pueden llegar incluso a desmotivar a la hora de entrenar y podrías bajar el nivel.

—¿Qué objetivos tiene en mente para el año 2017?

—El primero es este domingo con el Cross de Sa Joveria. A partir de ahí, las metas estarán puestas en cada una de las populares de la isla. Incluso, la novedad es que este año correré por primera vez en 1.500 o 3.000 pista.