Frente común para prohibir el alquiler de pisos a turistas en la isla de Ibiza

Los máximos responsables del Consell Insular d’Eivissa y de los cinco ayuntamientos de la isla acordaron ayer hacer frente común para impedir el alquiler turístico en edificios plurifamiliares. Durante la reunión del Consell d’Alcaldes, que se prolongó durante más de cuatro horas y en la que se discutió sobre diferentes asuntos, los alcaldes y el presidente Vicent Torres se mostraron unánimes en su decisión de prohibir la «mezcla de usos» en zonas residenciales.

El Consell d’Eivissa defenderá en sus alegaciones al anteproyecto de la Ley Turística de Balears, que prevé regularizar este tipo de alquileres, que los ayuntamientos de la isla tengan la última palabra. «Desde el Consell queremos que los informes que presenten los diferentes ayuntamientos sean vinculantes y que no se permita esta mezcla de usos. Así quedaría protegido el derecho a decidir de los municipios», explicó Vicent Torres.

Sobre si esta resolución hará efectiva la prohibición de los pisos turísticos –teniendo en cuenta que la Ley de Arrendamientos Urbanos legitima muchos de estos alquileres– el presidente de la máxima institución aseguró que la modificación del reglamento autonómico «dotará de herramientas» a los organismos encargados de regular el turismo. Torres considera que la nueva ley balear será «más restrictiva» con esta práctica irregular y permitirá tanto a los ayuntamientos como al propio Consell «vetar ese tipo de alquileres» a través de los planeamientos urbanísticos.

Los responsables de las distintas administraciones mostraron al presidente del Consell su voluntad de «decidir dónde quieren y dónde no quieren esa mezcla de usos». Este matiz deja la puerta abierta a que los propios ayuntamientos, a través de sus planeamientos urbanísticos, especifiquen aquéllas zonas turísticas donde sí contemplarían la posibilidad de permitir este tipo de alquileres vacaciones.

Moratoria urbanística

Otro punto importante del cónclave llegó en clave territorial. El alcalde de Santa Eulària, el popular Vicent Marí, mostró su rechazo a la Norma Cautelar Territorial por tratarse de una moratoria impuesta desde el Consell sin haber sido consultada previamente con los ayuntamientos. «Este comentario ha sido totalmente adecuado», admitió Vicent Torres, quien recordó que la norma solo busca impedir actuaciones especulativas en suelo rústico y garantizó que el nuevo Plan Territorial Insular (PTI) «será a la medida de todos». «Vamos a iniciar una colaboración con las distintas administraciones y con las asociaciones relacionadas con el territorio para que el nuevo PTI sea una norma con la que todos nos sintamos cómodos», puntualizó.

Durante el encuentro, el alcalde de Sant Antoni, José Tur Cires, anfitrión del evento, solicitó la colaboración de los distintos consistorios para perseguir la práctica del botellón entre los adolescentes, muy extendida sobre todo en el municipio portmanyí. Busca de esta manera unificar criterios en las ordenanzas municipales para coordinar acciones entre las policías locales. También se acordó llevar a cabo campañas de sensibilización entre los más jóvenes, a petición de Rafa Ruiz, alcalde de Vila.

También se habló del proyecto de desdoblamiento de la carretera de Santa Eulària a la altura de Ca na Negreta. Vicent Torres informó de que a lo largo del primer trimestre del año se aprobarán las expropiaciones de terrenos y que antes del verano se licitarán las obras. Aunque los trabajos pudieran comenzar este año, la envergadura de los mismos hará que la nueva infraestructura no vea la luz hasta 2019.

Entre otros asuntos, también se dio luz verde al proyecto del albergue de baja exigencia de Es Gorg, y se acordó buscar soluciones conjuntas a las acampadas descontroladas por su elevado riesgo de incendios.