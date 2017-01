Jurado entregó el expediente de Cáritas el día 30 y media hora antes de cerrar el registro

El departamento de Benestar Social que dirige la consellera Lydia Jurado entregó el expediente de convenio con Cáritas el día 30 de diciembre y media hora antes de cerrar el registro. Por este motivo, y no por problemas burocráticos, fue imposible abonar la subvención de 103.000 euros a Cáritas antes de terminar el año. Intervención no tuvo tiempo para fiscalizar a tiempo todo el expediente y abonar la subvención. El día 31, además, era sábado.

Si bien es cierto que el día 23 de diciembre el Consell Executiu aprobó el convenio de subvención con Cáritas, no se produjo ningún impasse entre ese día y el final de año. No fue culpa ni de los juristas, como dijo Jurado, ni del servicio de Intervención, como también esgrimió la consellera. Simplemente el problema se produjo porque el expediente no salió de las oficinas de Benestar Social hasta el día 30 de diciembre a las 13.30 horas, según ha podido saber este periódico. Con media hora de margen resultaba imposible fiscalizar todo el expediente para confirmar que todos los documentos fuesen correctos y, por consiguiente, tampoco se podía solicitar a Tesorería que abonase la subvención.

Sin embargo, la consellera social ha intentado tirar balones fuera y ha eludido cualquier responsabilidad en el retraso de la subvención. Jurado se atrevió incluso a responsabilizar del retraso a su compañero de gobierno Gonzalo Juan, pero su departamento no recibió el expediente hasta el día 30 de diciembre y casi al cierre del registro.

Se desconoce si hay muchos más expedientes con retraso, si bien Apneef también denunció hace unos días que no había cobrado la subvención del Consell del año pasado. Cáritas reconoció que el Consell era su principal deudor y que tenía pendiente de cobro 103.000 euros. Este retraso en recibir el dinero de las subvenciones supone un grave problema para las asociaciones, que en muchas ocasiones deben recurrir a pólizas bancarias para disponer de liquidez.

La asociación Aspanob también denunció hace unas semanas que no había cobrado las ayudas del Consell d’Eivissa, si bien no concretó la cantidad.

LA NOTA

Rifirrafe en las redes entre Vicent Roig y Jurado

El conseller del PP Vicent Roig arremetió ayer contra la consellera Jurado en las redes sociales. «Lydia Jurado no tiene culpa de nada, los culpables: su compañero y los técnicos, ¿no le da vergüenza?», escribió el conseller ‘popular’ a raíz de la noticia publicada por este rotativo en la que la consellera de Benestar Social culpaba a la burocracia de la máxima institución insular del retraso en el pago de las subvenciones. «No echo la culpa ni a mi compañero ni a los técnicos. Doy explicaciones de los trámites y los departamentos», contestó Jurado, a lo que Roig replicó: «No das explicación alguna. Eludes tus responsabilidades, las subvenciones son de tu departamento, todo lo demás sobra».