El relevo de Huertas coge al Parlament de vacaciones y a Podemos en plena crisis

El previsible relevo de Xelo Huertas al frente de la presidencia del Parlament, después de haber sido dada ayer de baja en su grupo parlamentario, coge a la Cámara de vacaciones y sin plenos previstos hasta febrero.

Sin embargo, una vez que ayer Podemos presentó formalmente el escrito comunicando las bajas, hay que reunir a la Mesa para que se dé por enterada. Corresponde hacerlo a la presidenta aunque hay juristas que buscan posibles atajos. Pero no es fácil.

Por si eso no fuera bastante, la decisión de expulsar, en primera instancia, a Huertas y Seijas se tomó por una Comisión de Garantías (el equivalente al comité de conflictos) que quedó disuelta la semana pasada por irregularidades. Ayer, Jarabo mantuvo que pese a la disolución, el veredicto fue confirmado por la comisión estatal.

Visita de Echenique

El Consejo Autonómico del partido se reunirá este jueves para analizar la situación. A esa reunión ya no asistirá Carmen Azpelicueta, la dirigente que grabó una conversación con el dimitido secretario jurídico de la comisión, Joan Canyelles. Éste le ofrecía aparcar un expediente y facilitarle una ocupación en el partido si era «buena niña». Laura Camargo, portavoz del grupo, mostró ayer su malestar «como feminista» por ese lenguaje. Canyelles, como Azpelicueta, está suspendido de militancia.

La dirección del partido tiene pendiente una visita a Palma de Pablo Echenique, secretario estatal de Organización. En principio, estaba prevista para finales de la próxima semana. La idea era presentar la asamblea Vista Alegre II, que decidirá el futuro del partido. Por la crisis del partido, alcanza ahora un interés especial. Jarabo mantiene que tiene apoyo de la dirección. Sobre su continuidad, Jarabo dijo ayer que depende del partido, como todos los cargos de la formación morada.

En la conversación grabada que ha motivado la última crisis, Azpelicueta preguntaba si Jarabo estaba al tanto de que le ofrecían un trabajo. La respuesta daba a entender que sí. El dirigente de Podemos lo negó. De hecho aseguró que se planteó que fuera asesora del grupo y él se opuso.

Carmen Azpelicueta no respondió ayer a llamadas de este periódico. En Canal 4 Radio explicó que Jarabo estaba al tanto y que él mismo le había ofrecido un trabajo.

Aguilera se desmarca y el partido analiza cómo actuar

El diputado ibicenco Salvador Aguilera se desmarcó ayer de la línea mayoritaria del grupo y no pidió la expulsión de Xelo Huertas y Montse Seijas. Se inclinó por la abstención pero no explicó los motivos cuando los medios de comunicación le preguntaron. Se limitó a mover la mano en señal de que no iba a decir nada. Por la tarde no acudió al acto organizado en la sede de Podemos para mostrar la unidad del partido. Carlos Saura no estuvo en la reunión de la mañana pero votó a favor. Alberto Jarabo dijo que el partido valoraría ahora la situación. No es la primera vez que Aguilera vota de manera diferente a su grupo. Nadie habló de sanciones.