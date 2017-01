El rugido de ‘El Rey de la sabana’ retumba con éxito entre el público infantil de Ibiza

El rugido del león más entrañable y querido por los más pequeños de la familia retumbó ayer en el Recinto Ferial con la fuerza de un futuro rey y se hizo escuchar en toda Ibiza con motivo de la puesta en escena del musical ‘El rey de la sabana. El león era un esperado montaje teatral a cargo de la compañía artística Simba Producciones, cuya representación en doble función cosechó un gran éxito entre el numeroso público infantil y adulto que acudió a disfrutar del espectáculo.

Así un total de 16 actores y bailarines recrearon sobre el escenario una colorida obra musical que ha estado de gira por España durante los últimos 16 meses, desde que se estrenara en junio de 2015, y a la que ayer pusieron punto y final aquí en Ibiza. Daniel Cabrera, director y productor de Simba Producciones, reconoció que «estamos muy contentos de poder actuar en Ibiza porque soy un enamorado de la isla y teníamos muchas ganas de venir. Lo habíamos intentado antes en tres ocasiones para haber venido en verano, pero nos fue imposible debido, principalmente, a las conexiones y a los precios que se manejan por aquí. La producción completa cuesta unos 15.000 euros y si no hubiese sido con subvención nos habría resultado muy complicado poder estar aquí actuando para los niños de la isla».

Con un aforo habilitado para 1.000 espectadores en cada una de las sesiones, completado por dos veces en casi su totalidad, el entretenido musical adaptado sobre el rey león consiguió que los más pequeños de la familia se divirtieran de lo lindo, haciéndoles partÍcipes con sus canciones y coreografías de una fábula basada en una romántica historia de superación, esfuerzo y tesón por tratar de convertir los sueños propios en realidad con la inestimable ayuda del amor.

Finalmente, al término del espectáculo, Pau Costa Ribas, de 11 años de edad, acompañado de su amigo Simón Marí Cardona, se encargó de hacerle la mejor crítica a la obra, al comentar que «la obra ha estado muy chula, por todo el colorido que tienen las imágenes de la pantalla, por los disfraces, por la música y por los bailes. Algunas de las canciones nos la sabíamos de la película, pero otras que han cantado no las habíamos escuchado. La parte que más me ha gustado ha sido cuando decide que debe irse a la sabana para ser rey».