Buscando la suerte del Niño

Tras la resaca de la Lotería de Navidad, todavía queda la esperanza que muchos depositan en el sorteo de la Lotería del Niño. En la Administración de lotería número 3 de Ibiza, en Isidor Macabich, algunas personas buscando suerte compraban ayer su décimo de lotería.

El gestor de la administración, Antonio Arias, aseguró que las ventas «están siendo muy buenas y han aumentado entre un 2 y un 3%», en relación al año pasado.

Si bien es cierto que la Lotería de Navidad es la que tiene más tirón, la del Niño es como una segunda oportunidad. Las ventas empiezan además, una vez realizado el sorteo del Gordo. «El día siguiente, cuando vienen a cobrar, lo reinvierten en un billete del Niño y empieza a moverse la venta».

A la hora de escoger el número, sobre todo, gana el azar, como en el caso de Edilberto y Marlene, que frotaron su billete en la barriga de ella, está embarazada de siete meses. Este es uno de los ritos a tener en cuenta para los supersticiosos o sólo por si acaso para atraer a la suerte. Otro de los rituales es frotar el décimo en la cabeza de un calvo o en la espalda de un jorobado... pero el de la embarazada pega más en un sorteo como éste.

Antonio Arias explicó ayer que en lo que se refiere a números «el 5, 7 y 8 son los preferidos», pero precisó que cada vez más «la gente se está convenciendo de que los números bajos o los feos también salen».

Se trata de un sorteo de sistema diferente al de Navidad. En este, explicó, son cinco bombos así que «se suele pedir que los números no se repitan».

Repartiendo alegría

La administración Arias, con 34 años de historia, ha repartido en este tiempo varios premios. Uno de los más importantes un primer premio del jueves, en febrero, que «dejó 1.200.000 euros que se repartieron entre 40 personas», sonreía Antonio al recordarlo.

Los premios, dijo, «se pagan y existen». Tiene mucha ilusión puesta en repartir hoy uno de los premios del Sorteo del Niño y es que aseguró que «el ambiente que se genera, de fiesta y alegría, no se puede explicar, además del prestigio que da al negocio».

El otro día, recordaba Antonio, «vino un hombre a comprobar unos billetes y, en sus manos, tenía un quinto premio de la Lotería y no lo sabía. Imagínese cómo se quedó...».

Hoy serán muchos los que celebrarán los premios de un nuevo sorteo que darán mucha felicidad en una fecha tan especial como la del Día de Reyes. El sorteo empieza a las 12.00 horas.