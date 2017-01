Los alumnos de la UIB pitiusa exigen tener los mismos servicios que los de Palma

Los alumnos de la extensión universitaria de la UIB en Ibiza y Formentera manifestaron ayer su «descontento» con la universidad «por no cubrir los servicios necesarios para los estudiantes de Ibiza en relación con nuestros compañeros de Palma», explicó Sergio Lleó, representante de los estudiantes de la UIB, quien explicó que, pese a desembolsar los mismos gastos de matriculación que en la mayor de las Balears, «hay muchos servicios que aquí en Ibiza no disponemos y se podrían haber mejorado al haber recibido la UIB del Govern 93,5 millones de euros, un 5,46% más que el año anterior».

Estos servicios que los estudiantes de Palma sí que tienen y los de Ibiza no son, entre otros, una bolsa de empleo para estudiantes, una tarjeta de descuentos en establecimientos comerciales, la ponderación de créditos universitarios para estudiantes federados en cualquier deporte, así como la ponderación de créditos universitarios por «asistir a coloquios y conferencias de profesionales de prestigio». Otras peticiones se centran en «recibir un trato cordial del personal de administración de la sede de Ibiza ya que en el último año parece existir el descontento por haber aparecido un representante de estudiantes con ánimo de cambiar las cosas para la mejora de todos. Asimismo, este personal ha dificultado que los estudiantes universitarios en aras de exámenes finales no tuviéramos nuestras salas de estudio por no querer trabajar en Navidad». También piden disponer «de los baños que más se usan en nuestra sede y que están junto a la biblioteca. La gente tiene que subir dos plantas para ir al baño porque no arreglan el que está junto a la biblioteca de la UIB». El representante de los estudiantes precisó que lo que quieren es que se «equiparen los servicios de la extensión de la UIB en Ibiza con los que disponen nuestros compañeros de Palma».

LA NOTA

Agradecen al Consell d’Eivissa su intervención

Los estudiantes de la UIB agradecieron al Consell d’Eivissa que habilitara salas de estudio esta Navidad en la biblioteca insular.

«Queremos agradecer a las autoridades competentes la cordialidad y cercanía a los problemas universitarios en Ibiza. En especial, este agradecimiento lo queremos transmitir a la vicepresidenta Marta Díaz y al conseller de Educación, David Ribas por haber dado una solución rápida».