Un fuego arrasa 250 m2 de bosque y una autocaravana en Sant Ferran

La rápida actuación de los bomberos evitó, la noche del pasado domingo, que un incendio declarado en un solar cerca de la antigua cantera de Sant Ferran fuera a más. Finalmente, el fuego arrasó 0,025 hectáreas de bosque y matorral además de una pequeña auto caravana y algunos cascos de embarcaciones estacionadas en el terreno. Ayer lunes se podía apreciar el esqueleto de la caravana así como los restos de diversos enseres de la misma medio calcinados y una barbacoa. También se podían apreciar los restos de fibra de vidrio de los cascos de las embarcaciones incineradas por las llamas.

El aviso de incendio se dio a la 01:20 de la noche y al lugar de los hechos acudieron a la 1:35 tres efectivos de los bomberos con un camión autobomba y una pick up. El fuego se dio por extinguido a las 03:15 de la madrugada. No se tuvo que lamentar ninguna desgracia personal, ya que los propietarios de la finca se encuentran fuera de la isla y el encargado de su custodia dormía en una casa a una veintena de metros del solar quemado que no resultó afectada por el fuego.

Hasta el momento se desconocen las causas de la deflagración. La guardia civil de Formentera se ha hecho cargo de la investigación de la misma para esclarecer cual habría sido el foco inicial del fuego y si este habría sido intencionado o de causa fortuita.