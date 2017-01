¿A qué juega el PP con el tema de Huertas?

Teóricamente el PP es un partido con experiencia y por eso se entiende menos el ‘papelillo’ que está haciendo en el ‘caso Huertas’.

¿Qué hacen apoyando a la diputada tránsfuga de Podemos? ¿No sería mucho mejor que el Parlament eligiese a un presidente que represente dignamente a la institución? ¿A qué juega el PP? Pues parece que a seguir con el desprestigio.

Si tiene o no recorrido la imputación de Maicas lo dirán los jueces

El diputado de Podemos Aitor Morrás, en declaraciones a Diario de Ibiza sobre la imputación de su compañera Marta Maicas, asegura que el asunto no tiene recorrido. Eso ya lo dirán los jueces. No parece que sea el escándalo del siglo, pero no queda muy estético que vayan manipulando firmas de diputados sin el consentimiento de éstos. Si esto es la nueva política, apañados vamos.

Se eligió un mal momento para la consulta de Vara de Rey

El problema de las consultas ciudadanas es su oportunidad, que es lo que no ha existido con el tema de Vara de Rey. No es políticamente correcto por parte del Ayuntamiento convocar ahora una consulta sobre el Paseo Vara de Rey y negar, por ejemplo, que los ciudadanos puedan decidir sobre la ubicación del albergue. Vila se ha metido en un problema solito y de forma muy gratuita.