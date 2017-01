El PSOE no puede dar la presidencia del Parlament a Podemos

Con la que está cayendo en Podemos sería un error imperdonable que el PSOE cediese la presidencia del Parlament a la formación morada. La estabilidad institucional tiene que estar por encima del ‘juego de tronos’ de Podemos, metido ahora en escándalos que nadie sabe cómo acabarán. Ante esta tesitura, que el PSOE se quede con la presidencia cuando echen a Huertas.

Un sistema de financiación bendecido por Antich y Manera

Ahora que el PSOE reivindican periódicamente la necesidad de modificar el sistema de financiación no está de más recordar que el actual modelo fue bendecido por Antich y su conseller Carles Manera. Dijeron que sería muy beneficioso para Balears ante las críticas del PP. Ya conocemos el resultado, pero ahora se indignan y quieren cambiarlo después de aceptarlo como bueno.

Es inverosímil que Jarabo no conociese el chantaje

Resulta difícil de creer, por no decir que es inverosímil, que Alberto Jarabo no conociese el chantaje a una dirigente de Podemos para que se apartarse a cambio de un cargo. Que fuese buena chica, vaya. El propio Cañellas, que ha dimitido, asegura en la conversación que Jarabo conocía la propuesta a esta dirigente, pero ahora el líder de Podemos lo niega todo y dice que todo se hizo a sus espaldas. No es creíble.