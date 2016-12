Un año 2017 para concretar infraestructuras

El año 2017 toca a su fin. Ha sido un año no exento de polémicas (no hace falta recordar lo que ocurrió en febrero con las cabras de es Vedrà), y donde se han producido algunos debates en torno al turismo, como es el de la saturación turística y la necesidad, según algunos, de tomar medidas restrictivas. En este sentido, se trata solo de propuestas utópicas ya que la normativa europea permite la libre circulación y tampoco se pueden poner controles ante la llegada de vehículos a Ibiza y Formentera. Ahora toca mirar al futuro y analizar qué necesitan las Pitiusas.



Infraestructuras. Es indiscutible que la construcción de la carretera de Santa Eulària es una de las obras imprescindibles para Ibiza. Aquella pseudo consulta que organizó el Consell hace unos meses demostró, una vez más, que Santa Eulària necesita una conexión viaria que acabe con los actuales embotellamientos, impropios en una isla que presume de ofrecer a sus turistas un producto turístico de máxima calidad. Sería aconsejable que durante el próximo año comiencen ya las obras y que todas las fuerzas políticas asuman la necesidad de esta carretera. Cualquier alternativa que se pueda plantear no tiene ningún fundamento ni técnico ni lógico. Por lo tanto, que las máquinas entren lo antes posible y que se empiece la carretera. Ibiza lo necesita con urgencia.



Pisos turísticos. Uno de los graves problemas que padecen Ibiza y Formentera son la falta de pisos para vivir todo el año. No hay oferta y la que hay es demasiado cara. La proliferación de pisos turísticos ha distorsionado el mercado y la situación en las Pitiusas es cada vez más preocupante. La ley de pisos turísticos que ha propuesto el Govern, y que está en fase de debate, no parece que vaya a resolver el problema. Por el contrario, este borrador de ley ha creado más confusión. Sería conveniente que políticos y juristas se pusieran de acuerdo y encontrasen una solución. Porque hasta el propio Vicent Torres habla de los pisos turísticos como alegales mientras otros ayuntamientos los han prohibido. En 2017 debería solventarse de una vez por todas este asunto.