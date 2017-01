Obama agradece a sus seguidores haber demostrado el «poder de la esperanza»

El ya expresidente estadounidense Barack Obama agradeció este viernes a sus seguidores y al personal que le ha acompañado en la Casa Blanca por haber demostrado «el poder de la esperanza» y se despidió con su lema de campaña: «Sí, se puede. Sí, pudimos».

La Presidencia «ha sido el privilegio de mi vida y sé que hablo por (su esposa) Michelle también», dijo Obama desde la base aérea de Andrews, a las afueras de Washington, donde se reunieron personal de la Casa Blanca, asesores y amigos para dar un último adiós al matrimonio.

Pero «estoy deseando ver qué hacer después y les prometo que estaré ahí con ustedes. Sí, se puede. Sí, pudimos», dijo Obama, quien este viernes entregó la presidencia al republicano Donald Trump, vencedor de los comicios del pasado 8 de noviembre.

Obama recordó que cuando él y Michelle Obama emprendieron este «viaje» lo hicieron «con una fe duradera en el pueblo estadounidense y su capacidad para unirse».

Tras despedirse de amigos, personal de la Casa Blanca y seguidores concentrados en Andrews, los Obama abordaron por última vez el avión presidencial con destino a Palm Springs (California), adonde partieron poco antes de las 14.00 hora local (19.00 GMT) para tomarse unas vacaciones.

Los mandatarios salientes suelen hacer un último vuelo en el avión presidencial cuando ya han dejado formalmente el cargo pero, aunque el aparato es el mismo, no se le llama Air Force One, ya que esa denominación se usa únicamente cuando a bordo va el presidente en ejercicio. Obama usó por última vez el Air Force One como presidente el pasado 10 de enero para viajar a Chicago, donde pronunció su discurso de despedida.

Por su parte, el ya exvicepresidente Joseph Biden y su esposa, Jill, están regresando a su casa de Wilmington (Delaware) en tren. En su etapa como senador, Biden solía tomar el tren cada noche para regresar a Delaware y estar con sus hijos.