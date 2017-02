Series con autoría propia

Mujeres de color, lesbianas, hombres y mujeres afrontando la mediana edad, gays, minorías... la televisión se ha convertido en los últimos años en el mejor reducto para que muchos guionistas centren su mirada en pequeños colectivos que, hasta hace escasos años, no tenían voz en el panorama televisivo. Solo en el último año se han estrenado cuatro series que, sin querer cerrarse al gran público, están interesados en contar el día a día de gran parte de la población que no pertenece al patrón típico: hombre, joven, blanco y heterosexual. La revolución de las minorías se hace un hueco en la pequeña pantalla.

‘Girls’, la iniciadora. Pocos esperaban hace cinco años que la primera serie de una poco conocida Lena Dunham se convertiría en la voz de toda una generación. Hannah Horvath (la misma Dunham) y su grupo de amigos se han terminado erigiendo en imagen de una generación perdida, egocéntrica y enfadada con una sociedad que le prometió la gloria por el simple hecho de existir, y que ha tenido que comerse sus sueños y aprender.

La última temporada. Lena Dunham, creadora, guionista, directora y protagonista de Girls, ya anunció el año pasado que la serie tocaba a su fin, ahora que Hannah, Shoshanna, Marnie y Jessa llegan a la treintena y comienzan una nueva etapa en su vida. Así, la última tanda de episodios, que estrena mañana HBO España y Movistar +, nos traslada seis meses después de la anterior temporada con Hannah disfrutando de su nuevo éxito como escritora; Marnie (Alison Williams) viviendo con Ray (Alex Karpovsky), Shoshanna (Zosia Mamet) haciéndose un nombre en el mundo del marketing y Jessa (Jemima Kirke) y Adam (Adam Driver) siguiendo su relación e iniciando un proyecto en común. Es el momento de cerrar el círculo.

Otras miradas. No hay duda de que el prestigio crítico de Girls ha propiciado que otros autores pudieran mostrar un nicho diferente: los problemas de las minorías étnicas tienen voz en series como Atlanta, Insecure o Master of none y la diversidad sexual en Please like me o One Mississippi. Hay series para todos.