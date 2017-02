IMS anuncia el cartel de su décimo aniversario en Dalt Vila

El International Music Summit (IMS) ya ha confirmado su listado de participantes para el concierto que ofrecerá el próximo viernes 26 de mayo en su escenario del Baluarte de Santa Llúcia en Dalt Vila.

Este concierto servirá de colofón a la programación de la décima edición del International Music Summit, un evento que se ha consolidado como «un congreso imprescindible para la colaboración y creación musical» y que además se celebra en Los Ángeles (IMS Engage), China (IMS Asia-Pacífico) y Malta (College).

Por ello, según la organización, el evento acogerá a algunos de los artistas «más visionarios del momento», mano a mano entre ellos, la mayoría por primera vez y a los platos, originando un concierto «de características únicas en Ibiza y en el mundo entero». Los participantes serán Kenlou aka Louie Vega & Keny Dope González, The Martinez Brothers, Dixon, Seth Troxler, Miss Kittin, Pete Tong, Nicole Moudaber, B Traits, Jesse Rose, Tale of Us, Maceo Plex, el ibicenco Manu González y Lollino.