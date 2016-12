Laia Valverde Costa versiona la moda tradicional ibicenca

El de ayer fue un día muy importante para Laia Valverde Costa. A sus 24 años, la ibicenca, formada en la escuela de diseño de moda LCI Barcelona, presentó su primera colección «inspirada en el folklore ibicenco», en la que mostró un total de ocho modelos con diversas piezas.

El Centro Cultural de Jesús acogió esta muestra de moda, organizada por Sa Colla de l’Horta, de Jesús, de la que la diseñadora es miembro «desde que tenía sólo tres años». Vinculada desde siempre al ball pagès, Laia diseñó su colección para el proyecto de final de carrera basándose en la moda de las balladores del tradicional baile ibicenco. Ahora, después de haberse presentado ante un jurado en Barcelona, la muestra llega a Ibiza. «Aquí es diferente porque estás en casa y, además, aquí la gente sabrá apreciar lo que quiero enseñar, y lo podrá valorar».

Inspiración folklórica

«Se trata de darle un nuevo punto de vista. Me he inspirado en la ropa tradicional ibicenca pero no es evidente». Así explicó ayer su trabajo a PERIODICO de IBIZA Y FORMENTERA la diseñadora.

Las modelos, todas ellas de la Colla de l’Horta, vistieron esta nueva versión de las prendas tradicionales, «confeccionadas con los tejidos habituales, como la lana, el terciopelo y el algodón», y con colores recurrentes en el mundo del ball pagès, «como el dorado, el blanco, el negro y el granate», explicó Laia.

Los diseños, que «no son trajes de payesa, ni para llevar por la calle», dijo, se completaban con espardenyes y joyas de emprendades familiares, algunas de ellas «rediseñadas y transformadas» por la misma autora.

La muestra se complementó de manera audiovisual con fotografías del proceso de creación, así como por actuaciones de ball pagès a cargo de la misma Colla de l’Horta.

Muestra de artesanía

Una muestra de productos de artesanía, entre los que destacaban tambors y flaütes, así como mantones y espardenyes, «todo realizado por talleres organizados por Sa Colla de l’Horta», daba la bienvenida al público asistente al debut de la ibicenca encima de la pasarela.