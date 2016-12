El belén viviente de Nuestra Señora de la Consolación rinde homenaje a Macabich

Las puertas del colegio Nuestra Señora de la Consolación de la ciudad de Ibiza flanqueadas por soldados daban la bienvenida a la Navidad. Al traspasar el muro, los visitantes viajaban en el tiempo para poder presenciar el momento clave de estas fechas, el nacimiento de Jesús.

Este año, un total de 400 alumnos pertenecientes a los cursos de 1º de ESO y 1º de Bachillerato han participado en este belén viviente que el centro ha preparado «con la implicación de los alumnos y de los profesores, que han venido a trabajar y montar incluso fuera de su horario», aseguró la directora pedagógica, Marisa Roig.

Gracias a todos ellos, la entrada de este colegio de las Hermanas Agustinas se convirtió en una plaza de mercado, con sus puestos de comida, sus establos, y sus espectáculos callejeros de música y baile. Además, al entrar en el edifico se podían escuchar voces angelicales entonando villancicos procedentes del claustro, donde alrededor del pozo los alumnos de 1º de ESO, vestidos de ángeles y pastores, empastaban sus voces entonando los conocidos Campanas sobre campana o el alegre Mi burrito sabanero.

‘La Anunciación’ de Macabich

Tras los cánticos navideños, la capilla del colegio recibía a los visitantes a oscuras. Con un juego de luces, ayudados por los móviles, los alumnos de 1º de Bachillerato empezaban la representación de la escena de La Anunciación de Isidor Macabich. «Alégrate, llena de gracia, el señor está contigo», le dijo el ángel Gabriel a María para anunciarle que dará a luz un hijo, al que llamará Jesús. El diálogo entre el arcángel y la virgen María, grabado anteriormente por los alumnos, así como el que acompañó a la representación de la escena del Nacimiento, «forman parte de la obra Líricas, que Isidoro Macabich escribió en 1922», explicó Roig, quien afirmó que han recuperado este texto y lo han trabajado «para hacerle un homenaje al historiador y sacerdote ibicenco».

Además, María, la Virgen, al son de los violines y violonchelos que interpretaron en vivo el Ave Maria de Schubert, llegó al portal de Belén, donde recibió, junto a José y al niño, a los pastores que iban a adorar al pequeño Mesías.

Finalmente, acabado el texto de Macabich, y aún con la música clásica y celestial resonando, la capilla dio un giro completo y se convirtió en una auténtica fiesta navideña. Todos los alumnos bailaron una coreografía al ritmo del mítico All I need for Christmas is you, versionada por Mariah Carey dando un toque festivo y de modernidad a la representación navideña.