«Del temporal de viento a la nieve». Así resume la delegada de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Balears, María José Guerrero, la situación meteorológica de la Isla.

Informa que este miércoles llega un nuevo frente frío y nevará en la Serra a partir de 1.000 metros de altura, donde se pueden acumular entre 15 y 30 centímetros de nieve. Guerrero precisa que a partir de los 800 metros de altura puede verse la nieve, aunque no cuajará. Sin embargo, puntualiza que no se puede hablar de temporal, ya que no es demasiado adverso. En el resto de la Isla las precipitaciones serán generalizadas.

El otro protagonista de este miércoles será el frío, ya que las temperaturas bajarán 8º respecto a las que se registren hoy, cuando el mercurio podrá llegar a los 18º, frente a los 10º previstos para este miércoles.

El viento también soplará con fuerza este miércoles en algunas zonas, como el norte y este de la Isla y se ha activado la alerta amarilla en el norte, este y nordeste por olas de hasta tres metros de altura.

El jueves seguirá el ambiente frío, aunque habrá pocas nubes; las máximas rondarán los 13º y no se prevén precipitaciones. Las temperaturas no alcanzarán los valores normales de esta época hasta el sábado (15º), aunque llega un nuevo frente y pueden producirse precipitaciones poco importantes.

En lo que se refiere a la jornada de este martes habrá una tregua y los valores máximos llegarán a los 18º. Además, bajará significativamente la intensidad del viento.