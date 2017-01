Oposición frontal del Gobierno central y patronales a que se suba el IVA turístico

La secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián, anunció este martes en el transcurso de la Cumbre Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo –CIMET– que el Gobierno «no permitirá, bajo ningún concepto, que se suba el IVA turístico. No se va a tocar por muchos requerimientos que vengan de fuera».

Asián, antes del inicio del acto, mantuvo un breve encuentro con los empresarios mallorquines Miguel Fluxá, Carmen Riu, Javier Hidalgo, Encarna e Isabel Piñero y el ibicenco y presidente de la Mesa del Turismo de España, Abel Matutes. También se encontraba presente el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos CEHAT, Joan Molas.

Matutes alabó la predisposición de Asián y del Gobierno español y afirmó: «Para no hacer caso a organismos de fuera que no saben lo que significa el turismo para la economía española. Contamos con un IVA turístico del 10 % y subirlo, lo único que haría es que los destinos turísticos españoles perdieran competitividad. El turismo ha sido el motor de la economía española durante la crisis y lo va a seguir siendo ahora y siempre. El Fondo Monetario Internacional no conoce la realidad de la economía española y es una barbaridad que exija subir el IVA».