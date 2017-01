Morrás y Maicas están disponibles para ocupar la presidencia del Parlament

La portavoz adjunta del grupo parlamentario Podemos, Laura Camargo, manifestó ayer en IB3 Ràdio que tanto Aitor Morrás como Marta Maicas, ambos diputados de la formación morada por Ibiza, están disponibles para ocupar la presidencia del Parlament cuando se produzca la dimisión de Xelo Huertas, previsiblemente cuando comience la actividad parlamentaria en febrero. Camargo explicó que se ha valorado entre los diputados de Podemos quiénes tienen disponibilidad para el cargo, que supone un trabajo de representación y también de coordinación con el grupo parlamentario. En estos momentos, según Camargo, tanto ella como Alberto Jarabo renuncian a ocupar la presidencia del Parlament. También ha manifestado su oposición el diputado por Menorca David Martínez, que solo puede trabajar a tiempo parcial.

Sin embargo, tanto Morrás como Maicas, así como Baltasar Picornell y Carlos Saura, ambos diputados por Mallorca, sí estarían dispuestos para ser el relevo de Huertas en la Cámara. Queda excluido el otro diputado por Ibiza, Salvador Aguilera, quien se abstuvo en la votación del grupo parlamentario que planteó la expulsión tanto de Huertas como de la diputada Montse Seijas. Aguilera todavía no ha dado explicaciones sobre su decisión.

Camargo dejó claro que no está en discusión que un diputado de Podemos ocupe el cargo de presidente del Parlament cuando se consume el relevo de Xelo Huertas. Sin embargo, el portavoz socialista, Andreu Alcover, ha manifestado que el PSOE aspira a ese cargo. La situación política de Podemos ahora no es la misma que cuando comenzó la legislatura. Con la dimisión de Xelo Huertas y Montse Seijas la formación morada cuenta con 8 diputados, y no con los diez iniciales. Por lo tanto, su peso en la institución autonómica se ha reducido considerablemente. El PSOE pretende que el nuevo presidente del Parlament sea Vicenç Thomás, actual vicepresidente primero de la Cámara balear.

Podemos mantiene su idea de blindar los pactos de gobernabilidad de Balears. El jueves, durante una reunión que se quiso negar hasta el último momento, Alberto Jarabo y Laura Camargo expresaron que la crisis del partido no tiene que afectar a los acuerdos.

Asistentes a la reunión –en la que participaron también la presidenta del Govern, Francina Armengol, y el vicepresidente Barceló– han señalado a este periódico que hubo reproches a la formación morada y que se les preguntó abiertamente si estaban en condiciones de garantizar la estabilidad parlamentaria. En los partidos del Govern, existe cierta preocupación por los efectos de la asamblea estatal ‘podemita’, la de Vistaalegre (Madrid), aunque la dirección de Balears señala que la línea se traza desde la dirección en las Islas y que todas las corrientes del partido están de acuerdo.

Reunión de la Mesa

La Cámara confirmó ayer para el martes la reunión de la Mesa que activará su relevo al frente del Parlament. El Consejo Ciudadano Autonómico no propuso nombres pero entiende que debe seguir con ese puesto.

La comisión de seguimiento de pactos, la que une a todos los partidos de la mayoría actual y que el jueves se reunió en un clima de bastante tensión, tendrá más contenido político en 2017.

AL MARGEN

Voces críticas dicen que la denuncia de Seijas forzará

Voces críticas de Podemos, y que cuestionan la estrategia de la dirección en el ‘caso Huertas’ entienden que si hubiera imputaciones como consecuencia de la denuncia de Montse Seijas por la utilización indebida de su firma electrónica aplicación estricta del Código Ético de Podemos, que sirve de argumento en todos los procesos abiertos por la formación que Alberto Jarabo dirige en las Islas, obligaría a dejar su cargos a los afectados. En este caso, la denuncia afecta colateralmente a la diputada Marta Maicas.