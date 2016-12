El fallecimiento del DJ Carlos Gallardo causa consternación en la noche mallorquina

El DJ Carlos Gallardo, de 37 años de edad, ha muerto este viernes por la mañana en Madrid, según han confirmado fuentes cercanas al entorno del productor musical.

Gallardo era un DJ muy conocido y querido por el mundo de la noche mallorquina, y la noticia de su fallecimiento ha causado una gran consternación.

Se disponía a emprender dentro de pocas semanas una nueva gira, en este caso por Colombia, y estaba próxima la publicación su nuevo disco.

Nació en Barcelona, pero llevaba muchos años afincado en Mallorca, y ha crecido musical y personalmente en la isla.

Se trataba se todo un referente en la escena house local, y en la música electrónica en general, empezando como DJ de los 40 en Radio Mallorca, y actuando en los mejores clubs y para las mejores promotoras del mundo.

Actualmente era residente de Circuit Barcelona, aunque había pasado por escenarios como los de Space (Ibiza), Space of Sound (Madrid), Amnesia, Bora-Bora y Pacha Lounge (Ibiza), The Mansion (Miami), Colossus (San Francisco), Ministry of Sound / Fire / The Coronet Theatre (Londres), The Week (Sao Paulo), entre muchos otros.

Como productor dirigía un sello discográfico perteneciente a la compañía, GT2 Records (Blanco y Negro), y en su haber tenía destacadas remezclas de éxito.