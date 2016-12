Siga los resultados de la Lotería de Navidad, este jueves en Ultimahora.es

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2016 repartirá este jueves 22 de diciembre un total de 2.310 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año anterior (2.240 millones).

Ultimahora.es ofrecerá desde las 9.00 horas, y en tiempo real, todos los números que resulten premiados en este sorteo especial que da el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas.

Al finalizar el sorteo, los lectores podrán realizar una primera comprobación, a través de un buscador, de su número jugado. Las listas definitivas oficiales se publicarán el viernes en la edición impresa del periódico Ultima Hora.

Premios

Los agraciados con el 'Gordo' recibirán 400.000 euros al décimo, con 660 millones de euros a repartir con este premio principal. El segundo premio ascenderá a 1,25 millones de euros por serie (125.000 euros al décimo) y el tercero es de 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo). Además, como el año pasado, habrá dos cuartos premios de 200.000 euros (20.000 euros al décimo) y ocho quintos de 60.000 euros (6.000 euros al décimo). También habrá 1.794 premios de 100 euros.

En concreto, por cada euro jugado, los acertantes del primer premio se llevarán 20.000 euros; los del segundo, 6.250 euros; los del tercero, 2.500 euros; los de los cuartos, 1.000 euros; y los de los quintos, 300 euros.

También habrá dos aproximaciones premiadas con 20.000 euros cada una para los números anterior y posterior al del que obtenga el primer premio, otras dos aproximaciones de 12.500 euros para los números anterior y posterior al segundo premio y dos aproximaciones más premiadas con 9.600 euros para los que se acerquen al tercer premio.

No obstante, en 2013 el Gobierno fijó un gravamen del 20 por ciento a los premios a partir de los 2.500 euros, de modo que de los 400.000 euros que ganase el portador del décimo agraciado con 'El Gordo' ingresaría un importe de 320.500 euros.

Los bombos que repartirán la suerte el día 22 de diciembre en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad llegaron el viernes 16 de diciembre, a las 10.00 horas, al Teatro Real de Madrid, donde se celebrará el sorteo.

Gasto

De esta forma, se espera que este año cada español gaste una media de 63,80 euros en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, lo que supone 1,08 euros más que en 2015, según la cifra de consignación por habitante de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

En este sentido, la presidenta de Loterías, Inmaculada García Martínez, prevé un aumento de las ventas del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este año. «A estas fechas, estamos vendiendo más que el año pasado», ha asegurado en una entrevista concedida a Europa Press, en que ha apuntado que espera «que este año vaya mejor», y que aún queda el empujón de compras «más importante», ya que «siempre el último mes, los últimos días va in crescendo».

Por su parte, Hacienda recaudará más de 194,2 millones de euros en la Lotería de Navidad en caso de que se vendan todos los décimos premiados, una cantidad que supone un 4,2% más que el año pasado, según Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA).

Hacienda

Los agraciados con el 'Gordo', que reparte 400.000 euros por décimo premiado, tendrán que 'compartir' con Hacienda 79.500 euros, mientras que los receptores del segundo premio (125.000 euros por décimo) cederán 24.500 euros y los ganadores del tercer premio (50.000 euros por décimo), un total de 9.500 euros.

Los Técnicos de Hacienda recuerdan que Loterías realiza directamente la retención de estos premios al cobrarlos; así, los agraciados recibirán el importe con el impuesto ya descontado y sólo tendrán que anotar el premio en la Declaración de Renta, con un gravamen especial que es exactamente del mismo importe que la retención descontada al cobrarlo, por lo que declarar el premio no tendrá ningún impacto en el IRPF, salvo añadir en su Declaración los rendimientos que les genere, como intereses bancarios.

No obstante, como la cuantía del premio no se incluye en la base general ni en la del ahorro del IRPF, los premiados no se verán afectados a la hora de pedir becas, prestaciones de asistencia o cualquier otra ayuda pública que dependa de los ingresos y no del patrimonio. Igualmente, los saldos bancarios o el derecho de cobro del premio a 31 de diciembre pueden determinar la obligación de presentar la declaración del Impuesto de Patrimonio si el valor neto de los bienes individuales supera los 700.000 euros.