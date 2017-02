Sant Antoni vibra con el derrapaje

El Derrapaje TT Festes de Sant Antoni de Portmany, prueba organizada por el Motoclub de Formentera i Eivissa con la colaboración del ayuntamiento del municipio y de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni, fue todo un éxito. En la cita tomaron parte 44 pilotos repartidos en las seis categorías convocadas.

En DKT1, el triunfo fue para Dani Curreu, seguido de Enzo Billaud, segundo, y Carlos Torres, tercero. Éste no realizó una de las mangas y le costó la victoria. En DKT2, con un total de diez pilotos, Borja Laosa demostró su altísimo nivel al ganar en tres de las mangas para acabar primero en la general. Toni Torres se tuvo que contentar con la segunda plaza y el joven y novel piloto Rafael Riera finalizó tercero.

En veteranos (más de 40 años), el formenterés Juan Verdera ganó todas las mangas. Agustín Ribas se subió al segundo cajón del podio y Werner Keppler, al tercero.

En base 65 cc, Elías Escandell se adjudicó tres de las cuatro mangas, mientras que Jordi Cardona se impuso en una. Elías se proclamó campeón por delante de Jordi. El podio lo completó Matteo Gallian. En base 85 cc, la victoria fue para Francisco Moles, aunque no lo tuvo fácil, ya que Marc Cardona realizó unas mangas impresionantes. El tercer lugar fue para Sandra Torres.

En quads, con siete pilotos participantes, la veteranía de Toni Vingut se notó. Acabó primero por delante de Aitor Oliva, segundo, y Víctor Bermejo, tercero.