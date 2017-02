Torres, el ibicenco intocable

Que la Peña Deportiva en este momento tiene poco acento ibicenco es una realidad palpable. Los datos están a la vista de todos. Una alineación tiene once jugadores y en la lista de minutos jugados del plantel peñista hasta la vigesimoséptima jornada del pasado fin de semana sólo figura uno de la isla: el guardameta Francisco Torres.

El portero, titular indiscutible pese a que Ángel ha jugado seis encuentros, tiene el honor de ser el ibicenco con más minutos en la presente plantilla de la Peña Deportiva, en la que el protagonismo lo tienen jugadores de fuera. Y no es de extrañar, dado que tiene un plantel envidiable y que, para muchos, partía como favorito para hacerse con el título. Sin ir más lejos, Jaume Mut, entrenador del Felanitx, declaró tras el partido de anteayer en Santa Eulària que no tiene dudas de que este equipo «jugará en Segunda B» la próxima temporada.

El guardameta es el único intocable. El portero ocupa la sexta posición con un total de 1.890 minutos en 21 participaciones, lo que se traduce en un promedio de 90 minutos por partido jugado y uno de 70 por jornada celebrada (27 hasta el momento). El siguiente jugador ibicenco en la lista se encuentra en la duodécima posición. Se trata de Raúl Gómez, que ha disfrutado de 1.254 minutos, con un promedio de 78,4 minutos cuando actúa y 46,4 por jornada. Hasta hace bien poco eran los únicos que realmente contaban con un papel protagonista, porque los demás no han tenido continuidad. Ahora se suma a la lista Pepe Bernal, fichado en el mercado invernal y que en cinco partidos jugados suma más minutos que Adrián Luna, Antonio Rodríguez y Álex Sánchez Juan. El centrocampista zurdo, procedente de un equipo de Segunda B, acumula 358 minutos en cinco jornadas, con un promedio de 71,6 minutos por partido.

Estos números distan mucho de los del resto de ibicencos que ha jugado esta campaña, que son bien pocos. Antonio, último en el ranking, jugó tres partidos hasta que se marchó al Ciudad de Ibiza (desde la jornada vigesimosegunda), con 25 minutos en total y un promedio de 8,3 minutos en partido jugado y 1’1 por jornada. José Luis, cuyo regreso fue efímero, acumuló 84 minutos en cinco actuaciones (16,8 por partido jugado). Luna ha tenido más oportunidades, pero con unos guarismos no muy superiores. Ocupa el decimoctavo lugar con 317 minutos en 15 participaciones, es decir, 21,1 minutos por partido y 11,7 por jornada. Álex Sánchez ni ha debutado.

En total, por la plantilla actual de la Peña Deportiva han pasado siete ibicencos: Torres, Raúl Gómez, Bernal, Luna, Sánchez, José Luis y Antonio. Eso sí, estos dos últimos ya no forman parte del plantel, por lo que la cifra se reduce ahora mismo a cinco, la cifra más corta de la presente década.