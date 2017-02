A seguir haciendo historia

Historia hizo e historia quiere seguir haciendo. El Ants Bfit Muchoticket Puchi recibe esta tarde en Santa Eulària, a partir de las 19.00 horas y retransmitido por IB3, al Alcobendas, equipo de la máxima categoría nacional contra el que se jugará el pase a la fase final de la Copa de la Reina. Y lo hará, con total seguridad, ante un pabellón a reventar.

Nunca antes un equipo balear femenino de balonmano había participado en una cita de estas características y la primera experiencia no ha podido ser más positiva. No en vano, el conjunto de Noel Cardona se estrenó a lo grande, con una victoria sobre un equipo de División de Honor como el Base Villaverde (40-29) que le permite continuar en la competición y disfrutar hoy de otro encuentro de primer nivel.

La buena noticia es que el cuadro santaeulaliense podrá contar de nuevo con Patri Cañavera e Irene Carrión, ya recuperadas de sus respectivas lesiones. La mala, además de la ausencia de una Cristina Morell que sigue a la espera de los resultados de la resonancia magnética y que parece que no podrá jugar el resto de la temporada, es que el cuadro madrileño no será el mismo que ése que perdió el pasado fin de semana contra el Villaverde en jornada liguera. Y es que, según afirmó Noel Cardona, «recupera a Macarena Gandulfo, a una central buenísima como Nuria Andreu y a Teresa Francés, que fue internacional juvenil y júnior». «Con estas tres, su equipo no tiene nada que ver con el que perdió el fin de semana. A Ibiza viene con todo», indicó.

El míster de las ibicencas confesó ayer que están «bastante impacientes y con ganas de que llegue el partido». «No es que no tenemos presión o nerviosismo, pero lo vivimos con ilusión. Hay mucha expectación, aunque también somos conscientes de la dificultad que entraña jugar contra un rival de tanta entidad y que ganar será poco menos que un milagro», afirmó.

Sobre si la mejor versión del Puchi podría tumbar al exequipo de Ana Ferrer, donde permaneció siete años, dijo: «Si hacemos todo perfecto, podríamos tener alguna opción. Para eso nos tiene que salir bien lo que hemos preparado y conseguir que el Alcobendas no saque su potencial».