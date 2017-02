La gran fiesta del motor pitiuso

El motociclismo pitiuso vivió ayer su gala anual, avalada por la Federación Balear, en la sala de actos del campo de fútbol de Puig den Valls. El número de reconocimientos para los nuestros fue más que notable tras un año para enmarcar. A la gala asistieron, además de los amantes y practicantes del motociclismo, diversas personalidades políticas y representantes federativos, entre ellos Pedro Mas, presidente de la Federación Balear.

Los integrantes del Motoclub de Formentera i Eivissa compitieron a un gran nivel tanto a escala balear como nacional. De hecho, consiguieron cuatro podios en citas de España, once títulos provinciales, nueve subcampeonatos de Balears y siete terceros puestos a nivel autonómico. Por si no fuera bastante, también cosecharon dos subcampeonatos de Cataluña.

Durante el año pasado, la entidad que preside Agustín Ribas realizó 21 pruebas de distintas disciplinas, tales como trial, motocross, enduro y dirt track. Además, organizó desde la Escuela de Motociclismo de Ibiza diversas ‘diadas’ para promocionar el motociclismo base y acercarlo a todos los niños. También se llevaron a cabo diversos cursillos, contando con la colaboración de pilotos de renombre nacional e internacional tales como el excampeón del mundo de trial Albert Cabestany, el exmundialista de trial Marcel Justribó y el excampeón de España de motocross Julio López.

Como es habitual, el Motoclub de Formentera i Eivissa desarrolló un gran trabajo en la promoción del motociclismo, tanto a nivel de pilotos adultos como en la base a través de la Escuela de Motociclismo de Ibiza (EMI). De hecho, puede presumir, como cada año, de ser el motoclub que cuenta con más licencias en Balears. La entidad pitiusa cubre el 26 por ciento de todas las fichas autonómicas, con más de 200 pilotos federados. Por si no fuera bastante, es el que más licencias de base tiene, cubriendo un 37 por ciento del total en licencias de jóvenes de entre 4 y 15 años, y el 70 por ciento de las de las categorías para niños de 4 y 5 años.

Agustín Ribas se mostró más que satisfecho con los resultados cosechados por sus pilotos: «La temporada ha sido una pasada teniendo en cuenta las dificultades que tenemos aquí, que para cualquier cosa hemos de salir fuera. No tenemos circuito ni nada y es impresionante ver los títulos conseguidos».

El presidente del Motoclub de Formentera i Eivissa habló de la situación actual para la creación de un circuito: «Se está preparando el proyecto del circuito definitivo. El despacho de arquitectos está trabajando en él y a ver si para finales de año está hecho y se puede empezar a construir el año que viene. Lo bueno es que se está trabajando con Medi Ambient».

En la gala se premió a Rafa Ruiz con una mención especial por su dilatada trayectoria en competiciones de trial y al Motoclub de Formentera i Eivissa por su labor potenciando el deporte base a través de la Escuela de Motociclismo de Ibiza.