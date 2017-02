Una contratación de ‘Primera’

Joan Guardiola Picornell (Mallorca, 30-01-1997) se convertirá en las próximas horas, salvo giro de última hora, en nuevo jugador del Harinus Peña Deportiva de fútbol sala, equipo que milita en el grupo III de Segunda División B. El jugador mallorquín y la entidad peñista han alcanzado un principio de acuerdo para que se incorpore al conjunto santaeulaliense y se sume así a la batalla por la permanencia.

El conjunto dirigido por Francisco Eduardo Inza no quiere perder la categoría bajo ningún concepto, sobre todo después del soplo de aire fresco que supuso la victoria cosechada la semana pasada en Salou por 1-2, con goles de Yves y Yuyu. En la actualidad, el cuadro ibicenco se encuentra a tres puntos de la salvación, corte que marca el Sala 5 Martorell, y ha decidido echar el resto para que sus opciones de permanencia crezcan.

Guardiola, de 20 años, es un ala-pívot con bastante facilidad goleadora. Llega procedente del Alaró, de Tercera División, categoría en la que ocupa actualmente la tercera posición en la tabla de realizadores con 15 dianas en ocho encuentros (1,87 tantos por partido como promedio). Esta división se queda pequeña para este joven jugador, que formó parte de un Palma Futsal en cuyo primer equipo llegó a debutar. De hecho, hace dos años le marcó un gol a la Peña Deportiva con motivo de las semifinales del Trofeo Air Europa, que se saldó con el resultado de 10-0 para los mallorquines. Por si no fuera bastante, fue el pichichi de los palmesanos en División de Honor juvenil con un total de 44 goles.

Joan Guardiola es zurdo y se convertiría así en el único jugador de estas características en la plantilla peñista, que desde que dio de baja a Pedro Salas se ha quedado sin jugadores con la izquierda como pierna dominante. La llegada del mallorquín está únicamente supeditada a la concesión de la baja por parte del club de procedencia.

El ala-pívot no será la última incorporación del Harinus. El equipo, que ahora contará con diez jugadores, busca dos piezas más para completar un plantel de doce. Según ha podido saber PERIÓDICO de IBIZA Y FORMENTERA, la intención es traer otro refuerzo de fuera de las Pitiusas y conseguir algún jugador de la isla que pueda sumar tras el adiós de Jonathan Blanco.