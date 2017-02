A la caza del oro en Bulgaria

A punto de cumplir los 16 años, la karateka ibicenca Maite Villacorta (01/03/2001), tiene el honor de ser la única luchadora de todas las baleares que ha sido convocada como integrante de la selección nacional para representar a nuestro país en el Campeonato de Europa cadete, junior y sub 21 que se celebrará desde mañana y hasta el domingo 19 en Sofía, la capital de Bulgaria.

El inmenso potencial de la ibicenca, que combatirá en la modalidad de kumite dentro de la categoría cadete femenina de +54 kilos, no ha pasado desapercibido para el equipo técnico del seleccionador nacional, César Martínez Blanes, sobre todo, después de que la luchadora del club Samyd Ibiza se alzara brillantemente durante el pasado mes de noviembre con la medalla de oro en el Campeonato de España en Santa Cruz de Tenerife.

Al preguntarle qué significa para ella tener el privilegio de ser la única luchadora convocada con España que representará a nuestra comunidad autónoma en el torneo de Bulgaria, Maite Villacorta señaló, con satisfacción y emoción, que «para mí es todo un orgullo representar a nuestro país y a baleares en un evento internacional del nivel de un campeonato de Europa. Es un oportunidad que sin duda pienso disfrutar al máximo».

La vigente campeona de España, se muestra muy motivada de cara a su debut en esta cita deportiva, a la que acude con intención de pelear al máximo de sus fuerzas y sin reservas por hacerse con un hueco entre las candidatas en la dura pugna por las medallas.

«Siendo la primera vez que me preparo para participar en un campeonato de tal magnitud como es este europeo, no sé realmente a lo que me enfrento, pero sin duda tengo grandes expectativas en cuanto al nivel de la competición. Creo que estoy en buena forma física y confío en mis capacidades para dar todo lo posible en el tatami», afirmó, segura de sí misma, Maite Villacorta.

En lo que se refiere al plan de preparación intensiva que ha estado desarrollando en las últimas semanas de cara a sus posibles enfrentamientos con algunas de las mejores y más cualificadas luchadoras de nuestro continente, la representante ibicenca en el combinado nacional apuntó, tremendamente ilusionada, que «tengo muy buenas sensaciones de cara a esta competición y existe un gran apoyo mutuo entre todos los compañeros del equipo nacional que hemos estado entrenando juntos durante la concentración en el CAR de Madrid. Creo que todos tenemos nuestras posibilidades, ya que hemos trabajado muy duro entrenando a diario, dándolo todo en cada ejercicio y en cada acción que hemos ensayado».

Aunque manteniendo siempre la lógica cautela que precisa cualquier debutante en una gran competición europea, Maite Villacorta expresó su innegable deseo de poder hacer un buen papel en Sofía defendiendo los colores de nuestro país.

«Siempre cabe la posibilidad de que el resultado no sea el deseado, siempre se puede mejorar, pero considero que tanto el equipo de la selección española como yo vamos muy bien preparados para luchar por las medallas».