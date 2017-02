Duros como los espartanos

La Spartan Race no es una carrera como otra cualquiera. Se trata de un fenómeno global que se ha convertido en muy poco tiempo en un estilo de vida para muchos aficionados al deporte extremo. Miles de deportistas de todo el planeta se están lanzando en los últimos tiempos a la aventura de participar cada año en alguna de las tres modalidades que se engloban dentro de esta increíble carrera de obstáculos: Sprint (5 kilómetros y 15 obstáculos), Súper (13 kilómetros y 21 obstáculos) o Beast (20 kilómetros y 26 obstáculos). Pero no es sólo de unas simples carreras en particular de lo que les estamos hablando, sino a la cada vez más creciente demanda de ejercicios específicos que la comunidad espartana precisa a la hora de realizar unos entrenamientos específicos enfocados a lograr una mejor y más completa preparación con el objetivo de poder afrontar con garantías las competiciones europeas y mundiales.

Por tal razón, todo aquel aficionado al que le atraiga la idea de conocer mejor este deporte extremo y gozar de un auténtico plan de entreno junto a verdaderos corredores y técnicos profesionales de Spartan Race debe saber que está de enhorabuena, ya que el próximo mes de mayo la playa de s’ Arenal de Sant Antoni acogerá un Spartan Training Day del que podrán disfrutar todos aquellos deportistas que deseen inscribirse en el evento.

Miguel Ferrero, coach oficial de Spartan SGX, que será el instructor que desarrollará el entrenamiento aquí en Ibiza, destacó a este respecto que «la idea es hacer un entrenamiento para dar a conocer esta disciplina deportiva. Desde Spartan Race queremos saber la reacción y la acogida que le dispensa la gente a este deporte porque nuestro objetivo último es poder organizar una carrera oficial de uno o dos días en la isla».

«El evento que organizaremos en mayo constará de tres partes: una clase teórica, otra técnica y una práctica con una carrera no competitiva para que todos los participantes puedan aplicar los conceptos que habrán adquirido previamente en el entreno», aseguró Miguel Ferrero.