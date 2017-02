Enzo Scorza: «Ahora estoy más hambriento de goles que nunca»

No ha tardado mucho Enzo Scorza, delantero uruguayo del San Rafael, en destaparse como un oportuno cazagoles y en perforar la portería contraria. Y lo ha conseguido en su segundo partido defendiendo la elástica blue de la forma y en el momento que todo atacante desea: con un tanto que vale su peso en oro y que fue clave para otorgarle a los de Vicente Román una importansísma victoria en el último suspiro de un complicado partido que, por el minuto 88, iban perdiendo en el campo del Felanitx.

«Estrenarme como goleador con un tanto así de importante para nosotros es lo máximo para cualquier jugador porque, al ser un recién llegado, eso te da una confianza bárbara para seguir trabajando y ayudando al equipo», aseguró el jugador blue.

Tras su brillante estreno como goleador en la categoría, Enzo Scorza no esconde la alegría que siente, ya que para él ese decisivo gol supone una verdadera inyección de confianza en lo personal y también un refuerzo moral para todo el equipo en cuanto al trabajo colectivo.

«En estos momentos nos sentimos muy felices con esa victoria porque creo que fue un partido muy difícil, muy duro y en el que tuvimos que pelear mucho ante un rival que no nos dejaba jugar. Arrancar perdiendo uno a cero y ganar al final como lo hicimos en el descuento es algo que supone una doble alegría para mí», afirmó el futbolista.

A la hora de recordar la jugada de su primer tanto con el San Rafi, Enzo Scorza apuntó que «Íñigo saltó a cabecear con dos zagueros, la pelota quedó un poco muerta en el área y me anticipé metiendo la bota con rapidez antes de que lo hicera un defensa que iba despejarla. Creí que el cuero no entraba nunca porque parecía que iba a cámara lenta, pero en cuanto cruzó la línea salí gritando porque sentí una emoción inmensa, al igual que todos mis compañeros».

«Ahora estoy más hambriento de goles que nunca. Espero poder seguir marcando muchos más y que nos sirvan para alcanzar nuestro objetivo de entrar en el play-off», finalizó, henchido de felicidad, Enzo Scorza.