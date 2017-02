El abuelo del fútbol, de 55 años, jugará en el Inter Ibiza

Todo un recordman jugará en el Inter Ibiza, de la Liga Regional, a partir de finales de mes. Se trata de Robert Carmona, un uruguayo de 55 años que presume de tener el récord Guiness de futbolista más veterano en activo. El nuevo fichaje del club que preside Carlos Alberto Fourcade llegará «en la semana del 25», como indicó el propio presidente, y lo hará para mejorar «en lo deportivo y social».

Carmona procede del Canadian, de la Segunda amateur de Uruguay. Se desenvuelve en la posición de mediocentro o mediapunta y su rendimiento está por ver. No hay que olvidar que el equipo gualdiazul quiere hacerse con el ascenso a pesar de la presencia de la todopoderosa Unión Deportiva Ibiza, presidida por Amadeo Salvo.

El veterano jugador, según la página web Toda Pasión, indicó que «en unos días» viajará a Ibiza «para comenzar los entrenamientos y defender los colores de este equipo». «Me dio la posibilidad de jugar esa temporada ahí y entrar en la historia del fútbol mundial», comentó.

Fourcade reconoció que su fichaje es tanto por lo deportivo como por lo social. «A mí me favorece mucho. Viene a sumar en lo deportivo y en lo social, porque el club se hace conocido y él puede ayudar en las categorías inferiores», indicó el máximo dirigente del Inter Ibiza, que no ocultó la ambición del club esta temporada: «Aunque esté el club de Amadeo, la idea es hacer un equipo para ascender. Incorporé un portero, un central, un lateral... Queremos jugar el ascenso. No le tenemos miedo al equipo de Salvo. Sabemos que pensarlo puede parecer una locura, pero tenemos esa ambición».