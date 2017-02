Aveiro brilla en la Lidl

William Aveiro, corredor independiente y en busca de club, se proclamó ayer por primera vez campeón de la carrera de montaña Lidl to Lidl al finalizar el recorrido, de unos 23 kilómetros desde Sant Antoni hasta Ibiza, con un tiempo de 1h32’29’’, alzándose con una más que merecida victoria que se ganó con su esfuerzo y por méritos propios. En la prueba femenina de la distancia larga venció María José Morell (Triatlò Santa Eulària), que cruzó la línea de meta parando el reloj en un tiempo total de 2h00’42’’.

La Lidl to Lidl de larga distancia fue una carrera dura, disputada y muy exigente para todos los corredores participantes, que, no obstante, ofrecieron una bonita pugna durante buena parte del recorrido hasta que los equilibrios de fuerzas se rompieron al encarar los últimos kilómetros. En ellos, William Aveiro aprovechó mejor su potencia y juventud para marcar las diferencias con sus más directos rivales, el veterano Dani González y Edu Laporte, de los que consiguió alejarse marcando un ritmo cada vez más fuerte hasta que logró cruzar la meta en solitario.

En féminas, María José Morell no se anduvo con medias tintas y dejó claro desde un principio en la prueba larga que había acudido a la cita de ayer para no conformarse con nada que no fuera la victoria. La corredora del Triatlò Santa Eulària sabía que no podía dejar pasar la ocasión para apuntarse un triunfo de prestigio y planteó una carrera técnica y con mucha fuerza de voluntad para no cejar en el ritmo que se había autoimpuesto. Eso le acabó sirviendo para dejar detrás a todas sus perseguidoras y subirse así a lo más alto del podio, imponiéndose claramente a Eva Lamela. Ésta cruzó la línea de llegada a más de dos minutos de la vencedora.

En la carrera masculina de distancia corta, con un trazado de nueve kilómetros, se impuso con bastante holgura sobre sus rivales el corredor independiente Jonathan Blanco, que necesitó invertir en su victoria un crono de 38’’49.

Por su parte, Beatriz Antolín, atleta del Club Atletismo Castellón, consiguió hacerse con brillantez con la primera plaza en la carrera corta femenina al registrar en su entrada en la meta una marca final de 40’’52.