El entrenador del Campos la toma con el cuerpo técnico de la Peña

A la Peña Deportiva le crecen los enanos. Al runrún existente por la clasificación actual del equipo y sus resultados se unen ahora unas duras críticas de Miki Arjona, entrenador del Campos. El míster de los mallorquines tacha de falta de «humildad» al «cuerpo técnico» de la Peña, «quizá el mejor equipo de la categoría por jugadores y presupuesto, diseñado para ascender y ser campeón», según apuntó en las redes sociales.

El preparador del Campos considera que «el cuerpo técnico que lo dirige no está a la altura». En Facebook, Arjona indicó también lo siguiente: «Nos dicen que somos de Regional , el peor equipo de la categoría, pero sólo vale lo que dictamina el césped: Campos, 1; Peña, 0. Quizá descendamos, pero aquí hay una ilusión de seguir en Tercera y trabajamos para ello con humildad».

El entrenador de los mallorquines comentó lo siguiente: «Ayer –anteayer pare el lector–, el cuerpo técnico rival llegó a un club contrario con aires de grandeza, sin saludar, sin cortesía. Su entrenador no nos dirigió la palabra, el mismo que da lecciones de ética moral y fair play, que el año pasado hizo alineación indebida y nos acusó de no ser deportivos. Señores, el que incumplió las normas y jugó sucio fue él, que hizo jugar a un jugador sancionado. Ayer –anteayer–, otra muestra de su fair play. Un jugador nuestro tendido en el suelo por lesión y este personaje se levanta indicando a sus jugadores que no tiren el balón fuera».

«Soy entrenador del Campos junto a mi segundo, Biel, y somos entrenadores de Tercera División y orgullosos de dirigir a este grupo de jugadores. Ante estos hechos, creo que los socios y dirigentes del Santa Eulària deberían reflexionar sobre si tienen un entrenador acorde con el club que representa», expuso el míster.

También acusó a los medios informativos de Ibiza de falta de «menosprecio». En concreto, dijo: «Humildad y respeto es lo que se merecen todos los equipos que practican este deporte de competición, y desde aquí expresar la falta de respeto y menosprecio que ha tenido el CE Campos por parte de los medios de comunicación de Ibiza».

PERIÓDICO de IBIZA Y FORMENTERA se puso ayer en contacto con el entrenador del Campos para saber si quería matizar algo. Su respuesta fue la siguiente: «Matizar que esto viene del año pasado con el tema del partido impugnado». «El año pasado nos dieron palos con el fair play y lo de ayer –anteayer para el lector– fue una falta de respeto y de deportividad. Es una publicación-reflexión que he puesto en mi página de Facebook para concienciar a la gente. No va más allá. Es simplemente sobre el cuerpo técnico. Como persona no tengo nada que opinar ya que no le conozco y supongo que será una gran persona, pero, en el partido, en tema deportivo y tras todos los palos que nos dieron el año pasado creo que se equivocó», dijo.

La Peña Deportiva se encuentra en estos momentos en la tercera posición de la tabla, a cinco puntos del Poblense y el Formentera, equipos que, por si no fuera bastante, tienen un partido menos en su haber. Estos encuentros aplazados se disputarán el próximo día 1 de marzo y podría dejar a los peñistas a ocho puntos de la primera plaza.