Javi Gallardo sale del hospital

«Estoy bien ya gracias a Dios». Éstas fueron las primeras palabras de Javi Gallardo, jugador de la Peña Deportiva, sobre su estado en el día de ayer. El jugador tuvo que pasar la noche en Can Misses después de que un balonazo recibido involuntariamente por un compañero le dejara grogui y tuviera que ser trasladado en ambulancia al hospital cuando quedaba aproximadamente un cuarto de hora para el final del partido de anteayer en Santa Eulària.

El jugador comentó que se acuerda «perfectamente» de todo, aunque bien es cierto que por un momento se sintió desubicado. «Del mismo mareo, en el vestuario, pregunté qué hacía ahí, que yo jugaba en La Balona. Fueron un par de minutos y ahí estaban Ana López –fisioterapeta del equipo– y José Carlos Moreno –compañero de equipo–. Empezaron a reírse. Ya les reconocí las caras y dije ‘hostia’. Fue gracioso. Ahora te ríes», explicó entre risas el lateral izquierdo.

El jugador recordó la acción que le dejó aturdido: «El árbitro pita fuera de juego y un compañero, Pau, pega un pelotazo y me impacta en la cara sin poder reaccionar. Yo seguí jugando, pero, claro, veo que tengo sangre y el árbitro también lo ve. Me pregunta cómo estoy. Le dije que bien, pero por la sangre me mandó fuera. Ahí me cogió Ana, la ‘fisio’, que no me dejó solo en ningún momento y ya me fui a vestuario».

Finalmente, el club requirió la presencia de una ambulancia y fue trasladado a Can Misses para ser explorado. «En el hospital me hicieron todo tipo de pruebas y no salió nada raro. Lo que pasa es que con el impacto tan fuerte en la cabeza tenía dolor de cabeza. El trato en el hospital ha sido muy bueno y gracias a dios estoy en casa tras pasar toda la noche allí. Ortiz la pasó conmigo y Ana nos recogió por la mañana –de ayer para el lector–», indicó el futbolista.

El jugador agradeció todas las muestras de cariño recibidas: «Quiero dar las gracias a los compañeros que vinieron a verme. Tengo un montón de mensajes. Estoy superagradecido y quiero dar las gracias porque es como si estuviera en casa».

En cuanto a su debut, apuntó que «todo fue muy bien». «Estoy muy contento, sobre todo por los tres puntos. Estoy muy contento también de estar aquí porque el recibimiento que he tenido hace que parezca que estoy en mi casa. Estoy cómodo», señaló.