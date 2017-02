Una cuestión de lógica

USHUAÏA IBIZA: 3

ELECTROCASH: 1

El Ushuaïa Ibiza Voley no pasó apuros para doblegar al Electrocash. La lógica se impuso en el duelo que enfrentaba a un más que serio aspirante al play off, por no decir el título, y al colista de la categoría, que solamente ha ganado un partido en lo que va de liga.

Los dos primeros sets fueron un paseo para los pupilos de Marcelo de Stefano, muy superiores en todas las facetas del juego. En el primero, los amarillos se marcharon al tiempo técnico con cuatro puntos de ventaja (12-8). A su regreso a la pista, un parcial 3-0 elevó la renta a siete (15-8) y llegó a ser de doce (23-11), precisamente la distancia con la que se cerró la manga (25-13).

El segundo juego parecía llevar el mismo camino cuando el marcador indicaba un claro 10-5, pero los cacereños reaccionaron y se pusieron a dos (10-8). Con todo, sólo era cuestión de tiempo que la realidad pusiera las cosas en su sitio y el set se lo acabaron adjudicando los de casa por 25-17.

En el tercer set, el Ushuaïa Ibiza Voley pagó su exceso de confianza. El Electrocash tiró de orgullo y, tras una manga muy igualada, remontó un 23-22 con un parcial 0-3 para forzar el cuarto juego. En él, el equipo ibicenco se puso serio y no dio ninguna opción a su rival. El 25-11 con el que se saldó habla por sí solo de la diferencia entre uno y otro conjunto.