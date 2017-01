Adrián Guirado resurge en terreno propio

Adrián Guirado, con un crono de 35’00’’, se proclamó en la mañana de ayer vencedor indiscutible en la carrera masculina de la categoría absoluta del Cross Popular de Santa Eulària, mientras que en la prueba femenina absoluta fue la también atleta local María José Morell la que se alzó con el triunfo con un registro de 35’11’’.

Al contrario de lo que sucedió hace una semana en Vila cuando tuvo que retirarse en sa Joveria por no sentirse bien físicamente, Adrián Guirado ofreció en esta ocasión su mejor cara y se mostró muy seguro de sí mismo a la hora de plantear una carrera en la que llevó casi por completo el peso de la misma durante los 10.500 metros de su trazado. «Estoy muy contento con esta victoria porque hoy quería comprobar mis sensaciones y nada más», indicó Guirado.

En este sentido, el ganador de la prueba absoluta masculina explicó que «llevaba tres meses sintiéndome mal sin saber muy bien qué es lo que me estaba pasando». «Me encontraba muy irregular y sin poder entrenar con cierta normalidad porque cada entreno que hacía iba a peor. Por eso, hoy –ayer para el lector– quiero darle las gracias a José Carrizo, un osteópata que me recomendaron aquí en Ibiza para que me tratara y que ha hecho un milagro conmigo porque me ha dejado como nuevo después de detectarme un problema que tenía en la cadera», explicó.

Fue un valioso triunfo en lo anímico para el recuperado atleta de Santa Eulària, aunque bien es cierto que su victoria se allanó debido al grave error que cometió su más directo rival, Anass Bourass, que decidió estrenar unas nuevas zapatillas deportivas en la carrera de ayer. Esto le reportó un lastimero y desastroso resultado para él, ya que terminó con los pies llagados, ensangrentados y destrozados.

Anass Bourass y José Carlos Añibarro, segundo y tercero, respectivamente, cerraron la tripleta de honor en el podio de la prueba absoluta masculina. Bourass, renqueante por las molestias y con cara de sufrimiento, entró en la meta a corta distancia de Guirado, completando su participación con un tiempo de 35’23’’, mientras que Añibarro cruzó la línea unos instantes después marcando un crono de 37’08’’.

En lo concerniente a la prueba de la categoría absoluta femenina, María José Morell, corredora del Triatló Santa Eulária, se impuso con solvencia y con cierta comodidad sobre sus rivales en el embarrado circuito, finalizando la distancia de 7.300 metros con una brillante y destacada actuación en la que aventajó en más de un minuto a su inmediata perseguidora, Alba Furniet, que se hizo con el segundo puesto parando el reloj en 32’22’’.

María José Morell declaró que «a pesar de haber ganado, hoy –ayer para el lector– no me he sentido del todo bien. Las sensaciones no han sido buenas porque me he notado las piernas bastante cargadas. Vengo de haber estado también haciendo bici y puede que por eso no me respondieran como hubiera querido».

Sobre el desarrollo de la carrera, Morell comentó que «el circuito estaba con mucho barro en algunas zonas y ha sido algo duro para mí porque estoy empezando ahora a entrenar». «De cualquier forma, me voy contenta porque todo lo que sea ganar siempre es bueno», agregó.