Abierto el plazo de inscripción para un total de 140 parejas

Este sábado 21 de enero, en las pistas de pádel del Ibiza Club de Campo se iniciará la cuarta edición del Torneo de Pádel Consell d’ Eivissa, que organiza la Consejería de Educación, Patrimonio, Cultura, Deportes y Juventud. Este año, el torneo se desarrollará entre los días 21 y 29 de enero, y la competición incluirá las categorías masculinas A, B, C, D, las femeninas A, B y C, así como infantil sub 10 y sub 12. Todos los partidos se celebrarán durante los fines de semana.

«Cada pareja jugará dos partidos como mínimo y habrá premios para todos los finalistas de cada categoría», explicó el consejero de Educación, Patrimonio, Cultura, Deportes y Juventud, David Ribas.

El Torneo incluye además dos novedades importantes: por primera vez será indoor, disputándose en las nuevas pistas cubiertas del Ibiza Club de Campo; y, en segundo lugar, las inscripciones serán gratuitas, cerrándose el plazo el día 20.