«El HC Eivissa no va a renunciar a nada»

Que un equipo de balonmano masculino en la elite tendría tirón en la isla lo sabe todo el mundo. El HC Eivissa lo sabe y, desde su humildad, no descarta estar más arriba en el futuro. Jesús Prieto, presidente de la entidad naranja, lo afirmó ayer en Dxtef: «Este equipo, de cara al año que viene, con más experiencia y estando los que estamos, no va a renunciar a nada. Ojalá estemos arriba y podamos aspirar a más. No renunciamos a nada».

En el bloque de fútbol, los tertulianos mostraron su sorpresa por la dinámica negativa de la Peña Deportiva. «De nueve puntos, sólo ha sacado dos y con el equipo que tiene. Hace años que no veo este rendimiento», dijo Sergio Tortosa. Mario Ormaechea recordó que el San Rafael sumó los tres puntos pese a tener «bajas importantes» y que los blue plantearon «el partido que deben y pueden». «A la Peña le hace falta algo más», agregó.

Buti y Toni Torres hicieron mención a la baja afluencia de público al derbi. Al respecto, Sergio Tortosa considera que «es importante que la gente se identifique». «En años anteriores, había identificación con la camiseta y la gente moría en el campo. Tienen que dar todo y la Peña no lo está dando», dijo.

REPETICIÓN.

